Более 10 кинокомпаний в этом году будут снимать фильмы в Заполярье

В текущем году более 10 киностудий планируют или уже реализуют съемки своих экранных произведений в Мурманской области. Об этом на заседании региональной кинокомиссии, которое прошло под председательством заместителя губернатора Мурманской области Елены Дягилевой, рассказала руководитель регионального Центра развития кинопроизводства Светлана Солдатова.

По словам Светланы Солдатовой, интерес кинематографистов к Мурманской области продолжает расти. Накануне на форсайт-сессии 43-го Московского международного кинофестиваля Заполярье было представлено как перспективное для кинопроизводства направление. Мурманская область может предложить съёмочным коллективам живописные арктические локации, комфортный северный климат и удобную логистику.

«В рамках работы кинокомиссии мы продолжаем работу по организации и проведению конкурсов на предоставление рибейтов, а также уделяем большое внимание созданию благоприятных условий для проведения съемок на нашей территории, – подчеркнула заместитель губернатора, председатель Кинокомиссии Мурманской области Елена Дягилева. – Впервые в 2021 году будут поддержаны кинопроекты молодых деятелей кино, на эти цели в областном бюджете предусмотрены средства в размере 1 миллиона рублей».

В 2021 году зимой в регионе уже завершилась работа над двумя кинопроектами: досъёмки сериала «Иван» (компания «Чехов») и съемки второго сезона сериала «Полярный». Весной в Мурманской области активно работали локейшен-менеджеры исторического детектива о событиях 1943-1944 годов в Мурманске «Баренцево море», документального фильма «Адмирал», посвященного знаменитому советскому адмиралу Арсению Головко, и многосерийного проекта «Морские дьяволы» о морских спецназовцах. Производство этих проектов начнётся уже в июне. Летом в Заполярье также начнутся съемки мистического триллера «Туман» режиссера Натальи Гугуевой.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Мурманскую область в качестве локации выбирают не только опытные кинопроизводители, но и начинающие режиссёры: студия «ВГИК – дебют» будет снимать в Мурманске и области два фильма «Шинед О'Коннор» и «У самого Белого моря». Кроме того, в июне телеканал HDL будет снимать тревел-шоу в Териберке. Несколько компаний в этом году приедут на Кольский полуостров снимать тизеры будущих фильмов, чтобы в августе этого года представить их на питчинге федерального Министерства культуры. В Мурманской области также планируют провести питчинг, который будет рассчитан на молодых режиссёров.

Интерес к Мурманску проявляют не только отечественные, но и зарубежные кинопроизводители: в будущем на территории Заполярья планируют поработать режиссеры из Индии – Мурманск рассматривается как интересная и оригинальная локация для съёмок традиционного индийского музыкального кино. Многие кинокомпании, которые в этом году будут снимать свои фильмы в Заполярье, рассчитывают на участие в конкурсе на получение рибейтов – субсидий, которые могут покрыть часть расходов на производство кинофильмов в регионе. На предоставление рибейтов в Мурманской области в 2021 году предусмотрено 10 миллионов рублей.