Более 10 комплектов медалей разыграли на чемпионате и первенстве Мурманской области по танцевальному спорту

В мурманском Легкоатлетическом манеже состоялось чемпионат и первенство Мурманской области по танцевальному спорту. В соревнованиях приняли участие более 180 танцоров со всего региона, которые выступали в рамках европейской и латиноамериканской программ, а также двоеборья.

Открывая соревнования, заместитель директора ГАУМО «Центр спортивной подготовки» по спортивной работе Екатерина Конюшина отметила не только высокий уровень участников чемпионата и первенства Мурманской области, но и квалифицированный судейский корпус. «Как вы видите, это все очень заслуженные люди, приехавшие в наш регион из разных уголков России – Москва, Подмосковье, Петербург, Волгоград. Спасибо вам огромное! Мы рады приветствовать вас на площадке Центра спортивной подготовки Мурманской области», – сказала Екатерина Конюшина.

Чемпионами Мурманской области в рамках европейской программы и двоеборья стали Максим Стасюк и Александра Лопатина. Серебряные медали завоевали Сергей Платонов и Инна Корепина, а бронзовые – Павел Хоба и Мария Губинская.

В первенстве Мурманской области было разыграно десять комплектов медалей. «Золото» соревнований завоевали пары Константин Клименков и Анастасия Нечаева, Артём Сурнин и Таисия Милькова, Владимир Караваев и Елизавета Долгова, Павел Ефимцев и Дарья Иванова, Елисей Варфоломеев и Ясмина Макулова, а также Алексей Борзый и Алиса Клеянова.

Серебряные награды получили дуэты Даниил Зинявичус и Алиса Курпакова, Никита Монастырев и Милана Демид, Алексей Борзый и Алиса Клеянова, Матвей Нагулов и Дарина Григорьева, Константин Клименков и Анастасия Нечаева, Роман Малкин и Виктория Ненахова, а также Виталий Сорокопудов и Валерия Мандзюк.

Бронзовые медали первенства выиграли пары Елисей Варфоломеев и Ясмина Макулова, Артём Костенюк и Марина Неупокоева, Артемий Плотников и Ольга Остапчук, Андрей Калинин и Елизавета Слипченко, Лев Мусиенко и Анастасия Козлова, Даниил Зинявичус и Алиса Курпакова, Егор Тютин и Дарья Краюшкина, а также Георгий Федюков и Алина Иванова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/