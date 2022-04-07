Более 10 млрд рублей вложит Упрдор «Кола» в ремонт дорог в Мурманской области и Карелии

Объём финансирования дорожных работ на федеральной трассе «Кола» в Карелии и Мурманской области в текущем году превысит 10 млрд рублей, сообщил начальник ФКУ Упрдор «Кола» Михаил Овчинников в интервью изданию «Транспорт России».

«Общий объём работ - строительство и реконструкция, капитальный ремонт и ремонт, которые запланированы на дорогах двух регионов на 2022 год, оценивается более чем в 10 млрд рублей», - сказал Овчинников.

В Мурманской области планируется завершить ремонт более 60 км трассы «Кола». Также продолжится реконструкция подъезда к Североморску, эти работы будут завершены в 2023 году.

Как пишет «Интерфакс», по словам Овчинникова, в 2021 году Упрдор «Кола» обновил около 300 км дорог в Карелии и Мурманской области.

Фото: https://kola.rosavtodor.ru/department/press-center/novosti/395481