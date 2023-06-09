Более 10 тысяч человек приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Весна»

В Мурманской области подведены итоги ежегодной социально значимой акции федерального масштаба – Всероссийского экологического субботника «Зелёная Весна».

Акция «Зелёная Весна» в Мурманской области стала уже традиционным и значимым событием, которое позволяет объединить инициативы граждан, организаций и органов государственной власти в деле охраны окружающей среды от последствий негативной деятельности человека, привлечь внимание общественности к проблеме обращения с отходами, оказывать реальную практическую помощь окружающей нас природе для создания благоприятных условий жизни нынешних и будущих поколений.

С 22 апреля по 31 мая в рамках акции порядка 10,3 тысячи человек очищали территории улиц, парков, детских и спортивных площадок, мест массового отдыха граждан и берегов водоемов нашего края от мусора. Участие приняли представители правительства Мурманской области, исполнительных органов, органов местного самоуправления, организаций и учреждений большинства населенных пунктов региона, ряда компаний региона, среди которых Кировский филиал АО «Апатит», АО «Оленегорский ГОК», ГОУП «Мурманскводоканал», АО «Мурманская ТЭЦ», АО «Мурманэнергосбыт», судоремонтный завод «Нерпа», АО «Центр судоремонта «Звездочка», неравнодушные северяне.

Участники акции собрали бутылки, обломки металлических конструкций, отработанные автомобильные покрышки, остатки пластиковых и пластмассовых изделий, бытовой и строительный мусор. Вывезено около 1272,1 кубометра мусора. Площадь убранной территории составила 275,3 га.

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области благодарит всех участников за поддержку акции и активную гражданскую позицию.

Фото: https://gov-murman.ru