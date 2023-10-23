Более 10 тысяч человек в этом году приняли участие в экологических мероприятиях на территории Мурманской области

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис отметил, что в Мурманской области реализуется ряд масштабных экологических проектов: это нацпроект «Экология», федеральный проект «Чистая Арктика», стратегический план «На Севере – жить».

«В перечне ежегодных экологических акций – субботники «Зелёная весна» и «Зелёная Россия», всероссийская акция по сбору макулатуры, а также акции «Сад памяти», «Сохраним лес». В этом году в мероприятиях приняли участие более 10 тысяч человек, которые собрали более 900 кубометров мусора на площади 161 гектар, очистили береговую полосу протяженностью более 52-х километров, высадили более 18 тысяч деревьев и кустарников», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Андрей Чибис также отметил, что непосредственно в рамках проекта «Чистая Арктика» было ликвидировано 13 несанкционированных свалок в муниципалитетах.

«Благодарю всех волонтёров, всех небезразличных людей, кто работал на этих объектах, а также специалистов, кто в рамках федерального проекта «Чистая страна» ведёт рекультивацию самой крупной за Полярным кругом свалки твёрдых отходов в Мурманске, Дровяное. На данный момент на ней утилизировано 2,8 млн кубических метров мусора. Также продолжается рекультивация свалки в Заозерске, очищение Кольского залива от затонувших объектов», – обратился к коллегам и северянам губернатор.

Подробнее об итогах реализации на территории Мурманской области проекта «Чистая Арктика» в 2023 году доложила министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа.

Фото: https://gov-murman.ru