Более 10 тысяч северян и гостей региона приняли участие во Всероссийской акции «Ночь искусств»

В Мурманской области прошла ежегодная Всероссийская акция «Ночь искусств», которая объединила на площадках более 10 тысяч жителей и гостей региона. Областные и муниципальные учреждения культуры подготовили разнообразные программы для посетителей самых разных возрастов.

Так, Мурманская областная научная библиотека собрала более 250 участников на «Мистических выходных в «Научке». Одним из важных событий стала экскурсия и арт-медиация по выставке «Корни» художницы Юлии Воробьевой в Центре современного искусства «СОПКИ.21А». Художница лично провела для гостей авторскую экскурсию. На мастер-классе «Магия леса» участники освоили технику акварельной живописи и создали открытки, а виниловый вечер «Мистика и классика» познакомил гостей с мистическими мотивами в классической музыке.

Особыми гостями вечера стали писательницы Евгения Овчинникова (Санкт-Петербург) и Дарья Бобылева (Москва). На творческой встрече «За гранью вымысла: лаборатория триллера» обсуждались секреты создания напряженных сюжетов, а литературный бранч «Ковен книгочеев» позволил поклонникам в неформальной обстановке пообщаться с Дарьей Бобылевой. Кульминацией вечера стала лекция культуролога Насти Четвериковой (Москва) «Русские сказки. Перезагрузка», которая раскрыла тайные смыслы народных сказок и их связь с современным искусством.

Мурманский областной краеведческий музей принял более 1000 посетителей. Большой популярностью пользовались тематические экскурсии по постоянной экспозиции, где гости могли погрузиться в тайны «Моря», «Редкостойной тайги», «Археологии» и «Тундры», познакомиться с культурой саамов и поморов, а также узнать о героической истории Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Центральным событием стала экскурсия от директора музея Елены Химчук «Жизнь до витрины или неизвестные факты о музее». Вечер завершился музыкальной программой от местных творческих коллективов. Особенностью этого года стало международное участие – мероприятие посетила группа туристов из Китая.

Мурманский областной художественный музей собрал на трех площадках почти девять тысяч жителей и гостей города. В главном здании музея развернулось народное гуляние с ярмаркой мастеров, где гости могли поучаствовать в мастер-классах, квестах и викторинах. На концерте «В единстве культур – наша сила» выступили творческие коллективы национально-культурных объединений региона. Любители музыки также насладились «Виниловым вечером» и джазовыми импровизациями. В Культурно-выставочном центре Русского музея публику ждали выступление ансамбля танца «Сполохи», экскурсии по выставкам Владимира Кумашова и мастер-классы. Особый интерес вызвала презентация новой главы «Мурмашинского альбома» почетными гражданами поселка Мурмаши. В Отделе народного искусства и ремёсел гости стали участниками мастер-классов по акварельной живописи, созданию пейзажей из шерсти и традиционной росписи, а выступления ансамблей «Русские потешки» и «Россияне» создали неповторимую атмосферу праздника.

Кроме того, с 1 по 4 ноября мероприятия акции прошли во всех муниципалитетах региона. «Ночь искусств» в этом году вновь подтвердила статус одного из самых ожидаемых культурных событий осени.

Напомним, в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» ведется активная работа по созданию комфортной среды и повышению доступности культурных услуг для жителей региона. По итогам первого полугодия 2025 года уровень удовлетворённости северян работой учреждений культуры, искусства и народного творчества составил 98,8%.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556543/#&gid=1&pid=36