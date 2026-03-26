Более 10 тысяч участников объединит новый сезон проекта «Больше, чем работа»

30 марта в Мурманской области состоится форум «Больше, чем работа. Старт V юбилейного сезона проекта». Организаторами выступают «Росмолодёжь.Профи» и правительство Мурманской области.

В рамках форума будет дан старт пятому сезону проекта «Больше, чем работа», направленного на профессиональную самореализацию молодёжи и получение практического опыта на предприятиях России.

«Осознанный выбор профессии начинается с практики. Новый сезон проекта объединит более 10 тысяч участников. Школьники смогут посетить предприятия в рамках профориентационных туров, а студенты — пройти стажировки в ведущих компаниях страны», — отметил руководитель «Росмолодёжь» Григорий Гуров.

Он также сообщил, что победителями конкурса работодателей стали 43 предприятия из 14 регионов России, включая Яковлевский ГОК, предприятия «Норникеля» и Фабрику настоящего мороженого.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул значимость проекта для региона: «Мы создаём непрерывную траекторию профессионального развития — от школы до первого рабочего места. Это важная часть стратегии «На Севере — жить!» и подготовки кадров для Арктики».

В рамках форума участники смогут посетить мастер-классы, познакомиться с работодателями и договориться о стажировках. Для школьников и студентов также организуют экскурсии на предприятия региона. Деловая программа объединит представителей бизнеса и образовательных организаций для обсуждения механизмов привлечения и удержания молодых специалистов. За время реализации проекта «Больше, чем работа» участие в нём приняли более 46 тысяч молодых людей. Многие из них прошли стажировки и получили предложения о трудоустройстве в таких компаниях, как «Северсталь», «КАМАЗ», предприятия «Ростеха» и «Росатома».

