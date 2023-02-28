Более 100 человек уже заявилось на первую «Гонку Героев» за Полярным кругом

25 марта в рамках проведения 88-го Праздника Севера в Мурманской области впервые пройдет «Гонка Героев». Точкой притяжения для спортсменов и любителей из Кольского Заполярья и других регионов страны станет парк «Патриот» близ Кильдинстроя.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, «Гонка Героев» проводится в России с 2013 года, объединив за это время сотни тысяч участников по всей стране. Новая инфраструктура парка «Патриот» даст возможность северянам и гостям региона бросить вызов стихии. Принять участие могут все желающие с любым уровнем подготовки: опытные инструкторы поддержат в прохождении сложных участков. Регистрация на мероприятие открыта: своё участие уже подтвердили более 100 человек. Занять слот можно на официальном сайте мероприятия. «Гонка Героев» в Мурманской области подразумевает несколько форматов участия: массовый старт и место в взводе. Для команд предусмотрена возможность занять взвод целиком или заявиться в корпоративном формате.

Напомним, что открытие новой инфраструктура парка «Патриот» прошло 28 января. Тогда на старт показательной гонки «Герои Севера» вышли 46 участников из числа профессиональных спортсменов, курсантов Нахимовского военно-морского училища и воспитанников военно-патриотических клубов Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru