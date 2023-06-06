Более 100 детей из Мурманской области стали призёрами детского регионального конкурса «Зелёная планета»

Подведены итоги детского регионального экологического форума «Зелёная планета – 2023» – «Изменение климата глазами детей», который был посвящён проблеме изменений экосистемы.

Участие в проекте приняли более 600 ребят школьного и дошкольного возраста со всех городов Мурманской области. Форум проводился по пяти номинациям: «Экобезопасность», «Экоблогер», «ЭкоМода», «ЭкоЮннаты» и «ЭкоПоделки».

Ребята представили жюри коллекции костюмов, сделанных из вторсырья, поделки, изготовленные из отходов, театральные и песенные композиции, видеоролики и рисунки.

«Кольская АЭС уделяет значительное внимание разработке и внедрению новых мероприятий, направленных на защиту окружающей среды. Наша цель – сохранять и поддерживать экосистемы Кольского края, рассказывать детям о важности бережного отношения к природе, об экологических проблемах и влиянии человека на изменение климата. Я поздравляю победителей и призеров конкурса, спасибо им за проявленный интерес к природе родного края», – отметил заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, региональный детский экологический форум «Зелёная планета» проводится при поддержке Кольской АЭС с 2003 года по инициативе Всероссийского детского экологического движения «Зелёная планета».

Церемонию награждения украсили творческие номера детей из Дома детского творчества города Полярные Зори.

По инициативе Президента России с 2019 года ведётся работа по ряду направлений национального проекта «Экология», таких как утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.