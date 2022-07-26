Более 100 госслужащих Мурманской области повысят квалификацию в сфере ГЧП

25 июля в Мурманске стартовало обучение в сфере ГЧП для специалистов органов государственной власти и местного самоуправления Мурманской области. Образовательная программа организована Национальным Центром ГЧП по инициативе регионального правительства.

«ГЧП и концессии зарекомендовали себя как эффективные инструменты для решения инфраструктурных проблем регионов. Исходя из этого, наша цель заключается в том, чтобы на местах были люди, которые могут грамотно собирать проекты и взаимодействовать с инвесторами. В рамках обучения наши специалисты будут работать над конкретными ГЧП-проектами, реализация которых планируется на территории региона. Речь идет о создании объектов спортивной, туристической и коммунальной инфраструктуры. Наиболее проработанные проекты мы планируем презентовать на Российской неделе ГЧП в сентябре», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Комплексная образовательная программа состоит из нескольких модулей. Ранее участники прошли дистанционное обучение, в рамках которого получили базовые знания о применении механизмов ГЧП, профильном законодательстве. Очный модуль включает широкий круг вопросов по выбору оптимальной формы реализации проекта, проработке основных параметров и текста соглашения, формирования дорожной карты и т.п. В рамках очного обучения слушатели будут распределены на группы, каждая из которых вместе с экспертами будет работать над реальными инициативами, которые планируется реализовать в Мурманской области.

«В Мурманской области уже реализуются ГЧП-проекты в различных отраслях, также есть перспективные проекты в проработке регионального Центра ГЧП, созданного на базе АО «корпорация Мурманской области. Региональные власти понимают, чтобы проекты реализовывались максимально эффективно и с наименьшими рисками, необходимо, чтобы чиновники понимали специфику механизмов ГЧП и знали порядок действий. Образовательная программа адаптирована под потребности и интересы региона, чтобы слушатели сразу же могли применить полученные знания на практике. Надеюсь, что на примере Мурманской области все больше регионов будут системно подходить к формированию компетенций в сфере ГЧП», – подчеркнул генеральный директор Национального Центра ГЧП Павел Селезнев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ранее правительство Мурманской области и Национальный Центр ГЧП договорились о сотрудничестве в части оптимизации и стандартизации процессов подготовки и реализации ГЧП-проектов с использованием цифровой платформы «Росинфра». Соответствующее соглашение было подписано 3 июня. Сотрудничество в том числе подразумевает внедрение принципов клиентоцентричности, что позволит повысить эффективность взаимодействия с инвесторами.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/