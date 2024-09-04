Более 100 инициатив губернаторской программы «На Севере – твой проект» уже реализованы в Мурманской области

Работы по благоустройству в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» завершены в 33 муниципалитетах Мурманской области. Готовы 107 проектов из 151.

«В этом году реализуется 151 проект-победитель программы, из которых 51 – это детские и спортивные площадки. Люди сами подавали заявки, инициировали создание проектов», – сообщил вчера на оперативном совещании в правительстве глава региона Андрей Чибис.

«В рамках реализации 51 площадки готово обустройство детских и спортивных комплексов по 37 проектам в 18 муниципалитетах. Работы раньше срока завершили в Заозерске, Умбе и Териберке. Прошу те муниципалитеты, где еще ведутся работы, оперативно принять меры по их завершению», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Среди других основных направлений губернаторской программы – «Ремонт входных групп и подъездов многоквартирных домов», «Благоустройство территорий» и «Благоустройство объектов культуры, образования, физической культуры и спорта».

Ремонт подъездов и входных групп реализуется в 20 муниципалитетах. Работы будут выполнены в 80 многоквартирных домах и затронут 261 подъезд. Сейчас по данному направлению завершено 22 проекта из 47.

По направлению «Благоустройство территорий» работы ведутся над 23 проектами в 16 муниципальных образованиях. В него входят благоустройство территорий, прилегающих к социальным учреждениям региона, работы по созданию аллей памяти и мемориалов, обустройство тротуаров, контейнерных площадок и площадок для выгула собак. Так, полностью завершены работы в 13 муниципалитетах, исполнены 19 проектов.

Еще одно популярное направление у северян – благоустройство объектов культуры, образования, физической культуры и спорта. Работы здесь проводятся на территории 17 муниципалитетов по 30 инициативам. Завершены 29 проектов.

«На моих встречах с жителями люди неоднократно рассказывали и объясняли другим, как они подали заявку и как можно проголосовать, что еще раз подтверждает, что инициативы находят поддержку, поэтому программу, конечно, будем продолжать. На эти цели в бюджете предусмотрено 200 миллионов рублей», – сообщил Андрей Чибис.

Новый конкурсный отбор уже стартовал. В июле на портале «Наш Север» был открыт сбор проектов, реализация которых запланирована на 2025 год.

«Каждый активный житель Мурманской области мог заявить свою инициативу на новый конкурс, заручившись поддержкой единомышленников. Сейчас на портале «Наш Север» по 15 сентября продолжается онлайн-голосование за 237 проектов. Проголосовали около 20 тысяч человек», – пояснила Мария Гаврилова.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, житель муниципального образования со статусом городского или муниципального округа имеет право проголосовать за один инициативный проект. А житель муниципалитета со статусом поселения может проголосовать за один проект района и за один проект соответствующего поселения.

«Ещё раз всех призываю внимательно посмотреть на те проекты, которые инициированы в ваших населенных пунктах», – подчеркнул губернатор.

Результаты голосования на портале «Наш Север» будут учитываться конкурсной комиссией при принятии итогового решения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/