Более 100 кандидатов претендовали на места в Молодёжном правительстве Мурманской области

114 кандидатов подали заявки на участие в конкурсе в Молодёжное правительство Мурманской области. 78 участников прошли во второй этап отбора, который включает тестирование, решение практических задач и личное собеседование с экспертной комиссией.

Участие в Молодёжном правительстве предоставляет молодым людям уникальную возможность получить опыт работы в органах власти и участвовать в разработке инициатив для развития региона.

«Молодёжное правительство — это совещательный орган для развития молодежного самоуправления и привлечения молодых специалистов к решению актуальных задач Мурманской области. Мы видим большой интерес со стороны молодёжи к этой возможности и уверены, что первый состав Молодёжного правительства внесёт значительный вклад в развитие региона», — отметила председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева.

Молодёжное правительство является совещательным органом при правительстве Мурманской области, функционирующим на общественных началах и в рамках стратегического плана «На Севере — жить!». Его цель — вовлечение молодёжи в социально-экономическое развитие региона. Срок полномочий членов Молодёжного правительства составляет два года. Формирование состава осуществляется на конкурсной основе среди граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, обучающихся или работающих на территории Мурманской области. Количественный состав соответствует количеству членов правительства Мурманской области и включает советников председателя Молодёжного правительства и ответственного секретаря.

