Более 100 мероприятий: Мурманская область готовится встретить Международный женский день

В преддверии 8 Марта учреждения культуры Мурманской области подготовили для северянок обширную праздничную программу. Всю неделю в регионе проходит более 100 разнообразных событий: концерты, спектакли, экскурсии, мастер-классы и творческие встречи.

8 марта в 14.00 и 16.00 у гостей Мурманского областногохудожественного музея будет уникальная возможность попасть в фондохранилище на экскурсию «Тайная жизнь экспоната», а в 15.00 – на мастер-класс «Мимоза» в акварельной технике.

Мурманская областная филармония подготовила несколько ярких событий. 8 марта в 14.00 состоится спектакль Екатерины Ефремовой «Мама, вперёд!» для всей семьи, а в 16.00 – танцевальный спектакль «Фрида» о жизни знаменитой художницы. 9 марта в 18.00 состоится концерт «Игры в джаз» дуэта Даниила Крамера и Дарьи Чернаковой.

Мурманский областной драматический театр 7 и 8 марта в 14.00 в зрительском фойе в уютной атмосфере покажет спектакль-квартирник «Дарите женщинам цветы!» с песнями и стихами. 8 марта в 18.00 зрители увидят постановку «День отдыха».

Мурманский областной театр кукол 8 и 9 марта приглашает маленьких зрителей и их родителей на праздничные показы любимых сказок. 8 и 9 марта в афише «Кошкин дом» и «Телефон».

Мурманский областной краеведческий музей 8 марта в 11.00 приглашает на интерактивную площадку «Весеннее настроение» – праздничную программу для всей семьи.

Подробная афиша мероприятий в муниципалитетах доступна на портале «Наш Север» в разделе «Афиша».

