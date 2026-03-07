8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 ФевраляМужчины чаще всего поздравляют жён, женщины — матерей. Бюджеты на подарки к 8 Марта за год выросли
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.03.26 19:00

Более 100 мероприятий: Мурманская область готовится встретить Международный женский день

В преддверии 8 Марта учреждения культуры Мурманской области подготовили для северянок обширную праздничную программу. Всю неделю в регионе проходит более 100 разнообразных событий: концерты, спектакли, экскурсии, мастер-классы и творческие встречи.

8 марта в 14.00 и 16.00 у гостей Мурманского областногохудожественного музея будет уникальная возможность попасть в фондохранилище на экскурсию «Тайная жизнь экспоната», а в 15.00 – на мастер-класс «Мимоза» в акварельной технике.

Мурманская областная филармония подготовила несколько ярких событий. 8 марта в 14.00 состоится спектакль Екатерины Ефремовой «Мама, вперёд!» для всей семьи, а в 16.00 – танцевальный спектакль «Фрида» о жизни знаменитой художницы. 9 марта в 18.00 состоится концерт «Игры в джаз» дуэта Даниила Крамера и Дарьи Чернаковой.

Мурманский областной драматический театр 7 и 8 марта в 14.00 в зрительском фойе в уютной атмосфере покажет спектакль-квартирник «Дарите женщинам цветы!» с песнями и стихами. 8 марта в 18.00 зрители увидят постановку «День отдыха».

Мурманский областной театр кукол 8 и 9 марта приглашает маленьких зрителей и их родителей на праздничные показы любимых сказок. 8 и 9 марта в афише «Кошкин дом» и «Телефон».

Мурманский областной краеведческий музей 8 марта в 11.00 приглашает на интерактивную площадку «Весеннее настроение» – праздничную программу для всей семьи.

Подробная афиша мероприятий в муниципалитетах доступна на портале «Наш Север» в разделе «Афиша».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563489/#&gid=1&pid=1

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
-Правовая консультация (18+)8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 Февраля
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:15«Книжный клуб». Художественный фильм (16+)22:55Городские хроники (6+)23:10«Загадочные убийства Агаты Кристи-3». Художественный сериал, 10 серия (18+)
-PRO Деньги (16+)8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 Февраля-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,05 рубля, доллара прибавил 96 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 и 10 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»