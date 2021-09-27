Мурманская область. Арктика (16+)27.09.21 09:00
Более 100 пациентов прошли необходимое обследование на компьютерном томографе в Кандалакшской ЦРБ после ремонта аппарата
После восстановления работы компьютерного томографа в Кандалакшской ЦРБ необходимые исследования прошли уже 111 пациентов.
Напомним, оборудование выходило из строя, для восстановления работы аппарата требовалась замена рентгеновской трубки и системы охлаждения. Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, решение вопроса о возобновлении данного вида исследований для жителей Кандалакшского и Терского районов было одним из поручений губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
Средства на проведение ремонтных работ были выделены территориальным фондом обязательного медицинского страхования Мурманской области.
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