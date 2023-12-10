Более 100 представителей регионального спортивного сообщества получили награды по итогам года

Губернатор Андрей Чибис 8 декабря принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом итогам спортивного года в Мурманской области. Мероприятие было приурочено к 100-летию регионального минспорта.

В видеопоздравлении к северянам обратится министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Регион активно развивает спортивную инфраструктуру и проводит массовые спортивные мероприятия в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Всё больше северян приобщаются к здоровому образу жизни. Минспорт Мурманской области – это сильная команда профессионалов, которые искренне болеют за своё дело и стараются задействовать все ресурсы для повышения уровня активности среди жителей и гостей региона. Поздравляю с юбилеем и желаю дальнейших профессиональных побед», – отметил Олег Матыцин.

Губернатор подчеркнул, что поддержка спортивного сообщества – одно важных направлений плана «На Севере – жить», и регион активно инвестирует в развитие спортивной инфраструктуры и создание условий для занятий спортом и здорового образа жизни.

«Спорт у нас активно развивается, становится больше побед, больше результатов. За прошедшие пять лет в спортивное направление мы вложили более 10 млрд рублей. Построено, реконструировано 66 объектов. В их числе четыре новых ФОКа – в Полярных Зорях, Апатитах, Кандалакше, Заозерске, отличная горнолыжная школа в Кировске, ледовые арены в Мурманске и Кировске, бассейны в Коле, Мончегорске и Оленегорске. Успешно реализуется уникальный проект «СОПКИ.СПОРТ» – бесплатные современные спортзалы для нашей молодёжи. Развиваем спортивные школьные клубы: ребята побеждают в региональных соревнованиях и получают средства на ремонты и новое оборудование для своих школ», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что в регионе растёт количество людей, занимающихся физической культурой, а также поблагодарил спортсменов за достойные результаты.

«Спасибо, что прославляете наш регион, нашу страну, мотивируете огромное количество людей. Помимо того, что у нас много прекрасных профессиональных спортсменов, огромное количество северян, любителей спорта разных возрастов всё больше тянутся к здоровому образу жизни. Это самое главное, ради чего мы вкладывали и вкладываем в инфраструктуру: чтобы как можно больше людей вовлекались. И мы дальше будем двигаться в этом направлении. В бюджете 2024 года почти в 1,5 раза увеличена сумма инвестиций в спорт по сравнению с текущим. Потому что это сила, дух, здоровье наших людей», – подчеркнул губернатор.

Глава региона вручил представителями спортивного сообщества федеральные ведомственные награды, региональные знаки отличия, почётные грамоты и благодарности губернатора.

Также были вручены награды Мурманской областной Думы, регионального Министерства спорта. Всего по итогам года поощрены более 100 спортсменов.

В мероприятии приняли участие именитые спортсмены, представители региональных спортивных школ и организаций, главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, начальник УМВД России по Мурманской области и председатель регионального отделения общества «Динамо» Алексей Веселовский, председатель комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту Мурманской областной Думы, призёр Олимпийских игр Лариса Круглова.

Для гостей мероприятия работала экспозиция, организованная областным краеведческим музеем и посвящённая 100-летию регионального Министерства спорта, в том числе был представлен реквизит Олимпийских игр и важных спортивных событий Мурманской области; форма именитых спортсменов прошлых лет.

Фото: https://gov-murman.ru