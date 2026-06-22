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Мурманская область. Арктика (16+)22.06.26 18:00

Более 100 семей Мурманской области получили практическую помощь в воспитании детей в рамках проекта «На Севере – малыш»

В Мурманской области продолжается реализация губернаторского проекта «На Севере – малыш», направленного на поддержку молодых семей. Одной из востребованных просветительских инициатив стал цикл встреч «Студенты – родителям», организованный Мурманским арктическим университетом (МАУ) на площадке пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Мурманске.

Проект решает две стратегические задачи: обеспечивает экспертную поддержку родителей дошкольников в вопросах воспитания и развития детей, а также создаёт условия для профессионального становления будущих педагогов, психологов, логопедов и дефектологов.
Каждая встреча цикла — это результат серьёзной методической подготовки студентов под руководством профессорско-преподавательского состава Института педагогики и психологии МАУ. Студенты проходят путь от теоретического осмысления проблем воспитания в современной семье до их практического решения в работе с родителями.

В 2025–2026 учебном году междисциплинарная команда студентов МАУ, обучающихся по направлениям специального (дефектологического), педагогического и психолого-педагогического образования, организовала для родителей серию лекториев, практикумов, мастер-классов и интерактивов. Темы были выбраны по самым актуальным запросам:

1. Адаптация и развитие: практикумы «Скоро в детский сад» и «На пороге школы» помогли семьям минимизировать стресс при переходе на новые образовательные ступени. Родителям рассказали, как мягко подготовить ребёнка к детскому саду, а будущих первоклассников – к школе через игру, без давления и страха ошибок.

2. Психологическое благополучие: участники освоили стратегии управления детской гиперактивностью, получили инструменты для формирования уверенности в себе у ребёнка и «квик-настройки» для гармонизации детско-родительских отношений.

3. Развитие и семейный досуг: особый интерес вызвали мастер-классы по замене гаджетов живыми развивающими играми – от «Мастерской изобретателя» (коллажи, театр теней, лепка из солёного теста, капсулы времени) до кухонных экспериментов («Волшебная сортировка Золушки», домашний боулинг, настольный хоккей с трубочкой). Также родители узнали о методиках красивой речи, экологических квестах и творческих мастерских по созданию полезных подарков.

За период реализации программы более 100 мурманских семей получили прикладные психолого-педагогические инструменты для гармоничного развития и воспитания детей дошкольного возраста. Для студентов МАУ проект стал «точкой роста», позволившей применить знания профильных дисциплин в реальных условиях Арктического региона.

«Наибольшее значение для меня имела простота реализации рекомендаций. Предложенные формы взаимодействия не предполагают использование дорогостоящих ресурсов либо длительных подготовительных мероприятий, легко интегрируясь в повседневный уклад семьи. А когда что-то просто, ты делаешь это регулярно, и это даёт устойчивый результат», — поделилась впечатлениями мама пятилетнего сына.

Для закрепления полученных знаний преподаватели и студенты Института педагогики и психологии МАУ подготовили для родителей комплект практических памяток, чек-листов и электронных сборников игр и упражнений – для использования в семейном воспитании. Электронная версия материалов доступна для всех желающих.

МАУ совместно с правительством Мурманской области продолжает системную поддержку инициатив, направленных на создание комфортной среды для воспитания детей на Кольском Севере. Проект «На Севере – малыш» остаётся эффективным инструментом синергии ведомств региона, университета и семьи, превращая родительство в осознанный и счастливый опыт.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, работа по просветительскому циклу будет продолжена. Информацию о предстоящих встречах можно уточнить в пространствах «СОПКИ.СЕМЬЯ».

 

 

Фото (пресс-служба МАУ): https://gov-murman.ru/info/news/569829/#&gid=1&pid=23

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