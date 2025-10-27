Более 100 северянок проконсультировали в рамках выездных консультаций по репродуктивному здоровью

В Мурманской области в октябре на базе центральных районных больниц проведены выездные консультации врачом акушером-гинекологом-репродуктологом. 121 северянка обратилась за специализированной медицинской помощью в рамках выездных консультаций по репродуктивному здоровью.

«По результатам консультаций 47 пациенток будут направлены для проведения процедуры вспомогательных репродуктивных технологий в ближайшие 2-3 месяца. Остальным женщинам требуется дополнительное обследование и последующее консультирование. Все пациентки взяты на медицинское сопровождение. Также в связи с высоким запросом на проведение таких консультаций планируется, что такие выездные приёмы будут проводится не менее двух раз в год с охватом всех муниципальных образований Мурманской области», – отметил главный внештатный специалист акушер-гинеколог, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Мурманской области Александр Залесный.

Консультативные выездные приёмы организованы для повышения доступности специализированной медицинской помощи для женщин в рамках губернаторского проекта «На Севере – малыш», направленного на повышение рождаемости и укрепление семейных ценностей в Мурманской области.

Как отмечает региональное Министерство здравоохранения, бесплодие встречается в среднем у 1 из 5 пар фертильного возраста, что составляет примерно 15-20% от репродуктивного населения нашей страны. В Мурманской области количество женщин, которым поставлен соответствующий диагноз, достигает 3000 человек, из них порядка 450 ежегодно получают лечение при помощи вспомогательных репродуктивных технологий.

