Более 100 социально значимых объектов в Мурманской области подключены к Интернету по национальному проекту «Цифровая экономика»

В Мурманской области, благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», Интернетом обеспечили 106 социально значимых объектов, которые ранее не имели высокоскоростного доступа к Сети. К социально значимым объектам, в том числе относятся образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, объекты МЧС, МВД, Росгвардии, избирательные комиссии.

Подключение СЗО к Интернету способствует развитию связи в отдаленных и малых населённых пунктах. При подключении этих объектов в каждом населенном пункте создаются узлы связи, возможности которых позволяют обеспечить техническую возможность передачи данных в целях предоставления услуг доступа к сети «Интернет» физическим и юридическим лицам, находящимся в данном населённом пункте.

Национальный проект «Цифровая экономика» включает развитие инфраструктуры связи и интернета в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах России, что позволяет обеспечивать жителям доступ к современным цифровым услугам, включая дистанционное образование и телемедицину. Всего по национальному проекту на текущий момент широкополосным интернетом оснащено 75 тысяч социально значимых объектов. В этом году более 2000 сёл и деревень обеспечат высокоскоростным мобильным интернетом благодаря национальному проекту «Цифровая экономика». До 2030 года современный стандарт LTE появится в 24 тысячи малонаселённых пунктов России.