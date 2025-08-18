Более 100 точек с бесплатным Wi‑Fi в Мурманской области собраны на специальной странице портала правительства

Точки подключения расположены в библиотеках, торговых центрах, банках и других общественных местах. На карте также отображается график работы.

Для комфортного поиска точек с бесплатным Wi‑Fi их собрали на портале правительства Мурманской области в виде интерактивной карты. Это позволит жителям выбрать ближайший адрес, где доступен Wi‑Fi, при отсутствии мобильного интернета.

Точки подключения расположены в библиотеках, торговых центрах, банках и других общественных местах. На карте также отображается график работы.

В отделениях МФЦ Мурманской области, в том числе в Центрах цифровых компетенций, оборудованы специальные рабочие места для заявителей. Благодаря им населению доступны Единый портал государственных и муниципальных услуг, государственная автоматизированная система «Правосудие», Региональный портал электронных услуг Мурманской области, Единая государственная информационная система социального обеспечения, сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сайт Главного радиочастотного центра, Росреестр, региональный портал «Наш Север», портал программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта» и ряд других сервисов. Чтобы воспользоваться компьютером в отделении МФЦ, необходимо обратиться к администратору учреждения. Его стойка расположена в зоне информирования.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, сейчас в Мурманской области насчитывается 105 мест с бесплатным общим интернет-доступом. В Министерстве цифрового развития региона подчеркивают, что карта будет обновляться по мере актуализации и появления новых точек.