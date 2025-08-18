Готовность Мурманской области к осенне-зимнему периоду составляет 88%Наш удивительный мир: бразильский биолог создаёт рай для птиц, а швейцарская компания создала гуманоидного робота, который помогает людям
Более 100 точек с бесплатным Wi‑Fi в Мурманской области собраны на специальной странице портала правительства

Точки подключения расположены в библиотеках, торговых центрах, банках и других общественных местах. На карте также отображается график работы.

Для комфортного поиска точек с бесплатным Wi‑Fi их собрали на портале правительства Мурманской области в виде интерактивной карты. Это позволит жителям выбрать ближайший адрес, где доступен Wi‑Fi, при отсутствии мобильного интернета.

В отделениях МФЦ Мурманской области, в том числе в Центрах цифровых компетенций, оборудованы специальные рабочие места для заявителей. Благодаря им населению доступны Единый портал государственных и муниципальных услуг, государственная автоматизированная система «Правосудие», Региональный портал электронных услуг Мурманской области, Единая государственная информационная система социального обеспечения, сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сайт Главного радиочастотного центра, Росреестр, региональный портал «Наш Север», портал программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта» и ряд других сервисов. Чтобы воспользоваться компьютером в отделении МФЦ, необходимо обратиться к администратору учреждения. Его стойка расположена в зоне информирования.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, сейчас в Мурманской области насчитывается 105 мест с бесплатным общим интернет-доступом. В Министерстве цифрового развития региона подчеркивают, что карта будет обновляться по мере актуализации и появления новых точек.

Последние комментарии

Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
