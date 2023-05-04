Более 100 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»

За месяц с момента старта регистрации на пятый сезон конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – поступило более 100 тысяч заявок из всех регионов России и 79 государств. О промежуточных итогах заявочной кампании на пресс-конференции в ТАСС рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам регистрации и новому подходу к оценке в пятом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России», прошла в ТАСС. В ней приняли участие организаторы, члены Наблюдательного и Экспертного советов и участники прошлых сезонов проекта.

«На текущий момент мы получили уже более 100 тысяч заявок на участие в конкурсе «Лидеры России». Регистрации пришли к нам из всех российских регионов и 79 государств мира. Приятно, что постепенно в процессе заявочной кампании среди участников растет процент женщин (33%). Значительную часть составляют опытные управленцы: более 29% конкурсантов – в возрасте от 36 до 40 лет, 22% участников входят в возрастную категорию от 41 до 45 лет, еще 19% – участники в возрасте от 31 до 35 лет. Молодые люди до 30 лет составляют 11% заявок, а участники старше 46 лет – 19%. Участники по-прежнему работают в разнообразных профессиональных отраслях: 11% заявок пришли от управленцев из сферы промышленности, 9% заявок – от руководителей сферы образования. 7% участников – из отрасли строительства и архитектуры, 7% – из сферы информационных технологий, телекоммуникаций и связи, 7% – из сферы предпринимательства, еще 5% – из сферы торговли», – рассказал Алексей Комиссаров.

Он также отметил, что конкурс стартовал уже в пятый раз, но, несмотря на это, его цель и принципы остаются неизменными: «Мы по-прежнему ищем и стараемся развивать перспективных управленцев. Но наша задача не просто выбрать победителей, а мотивировать сотни тысяч управленцев по всей стране к саморазвитию и достижению новых целей. Открытость, объективность, прозрачность – это принципы, которые достигаются за счет многоступенчатой системы оценочных мероприятий, обеспечивающих равенство возможностей для всех участников. Этих принципов мы придерживаемся на протяжении всех сезонов».

Глава АНО «Россия – страна возможностей» также рассказал о том, как изменилась активность российских регионов и федеральных округов в заявочной кампании конкурса. В первую тройку по числу конкурсантов вошли Центральный (36%), Приволжский (16%) и Северо-Западный (13%) федеральные округа. Далее в рейтинге представлены Сибирский (10%), Уральский (9%), Южный (8%), Дальневосточный (4%), Северо-Кавказский (3%) федеральные округа.

Алексей Комиссаров также пояснил, что в этом сезоне рейтинг регионов ведётся в расчёте на среднегодовую численность занятых в регионе. Топ-15 рейтинга составили Санкт-Петербург, Москва, Севастополь, Московская область, Мурманская область, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Самарская область, Новосибирская область, Свердловская область, Калининградская область, Нижегородская область, Республика Тыва, Калужская область.

С приветствием к участникам обратились наставники – руководители высших органов государственной власти страны, а также крупных компаний: заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, помощник Президента России Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

О том, как изменятся оценочные процедуры конкурса, сообщил председатель Экспертного совета конкурса «Лидеры России», управляющий партнёр «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко. Отдельный блок обсуждения в рамках пресс-конференции занял новый этап «Управленческие решения». Он будет необязательным для прохождения, но станет дополнительной возможностью для участников рассказать о своей профессиональной практике и получить приглашение на работу от партнеров.

Председатель Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательных сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Никита Марченков рассказал о том, как ученые могут проявить себя.

Историей о том, как решиться на регистрацию в конкурсе поделилась Ольга Головихина, директор по направлению «Устойчивое развитие» АО «Русатом Инфраструктурные решения», победительница четвертого сезона конкурса.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации и является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей». За четыре сезона на участие в конкурсе подано свыше 840 тысяч заявок со всей России. В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от 2 лет. В числе главных призов – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а еще – карьерные консультации и сопровождение.

Подать заявку на участие в пятом конкурсе «Лидеры России» можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф.