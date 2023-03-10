Более 100 тысяч тонн топлива удалось сэкономить благодаря техническому перевооружению котельной Шонгуя

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в текущем отопительном сезоне котельная посёлка Шонгуй работает на новом оборудовании. Подробнее о результатах проведённой модернизации первому замминистра энергетики и ЖКХ Сергею Лупанскому рассказала генеральный директор АО «МЭС» Алла Истомина.

Напомним, объект теплоснабжения 1956 года постройки, учитывая предельный износ оборудования, а также теплопотери свыше 20%, за два предшествующих года основательно обновили. На место 10 котлов встали три современные установки с автоматизированными горелочными устройствами. За работой следит автоматика, позволяя не только оперативно влиять на работу оборудования, но и анализировать эффект от применения энергосберегающих технологий. Обновлены сети, установлена система рециркуляции теплоносителя.

«На сегодня, по итогам двухэтапного технического перевооружения котельной, уже можно говорить о вполне реальной экономии топлива – порядка 107 тысяч тонн мазута. Это немалая сумма в денежном выражении», – отметил Сергей Лупанский.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, замглавы профильного ведомства отметил, что современное оборудование и новые сети более надёжные в части обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей.

«На сегодня все поставленные задачи – экономия топлива, повышение надёжности ресурсоснабжения, улучшение условий труда сотрудников – выполнены», – подытожил Сергей Лупанский.

Фото: https://gov-murman.ru