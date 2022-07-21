Более 100 участников со всей России: в Мурманской области пройдёт самая северная велогонка

23 июля на территории Печенгского округа и полуострова Средний пройдёт чемпионат Мурманской области по велосипедному спорту. Участники будут соревноваться в дисциплинах «маунтинбайк», «кросс-кантри».

Проверить себя на самом северном веломарафоне в мире соберутся более 100 велосипедистов из Мурманской области, Московской области, Ленинградской области, Петрозаводска и Республики Беларусь.

Как сообщает региональное Министерство спорта, основная дистанция – 110 км – сложная трасса с перепадами высот, каменистыми рядами и бродами. Это настоящее испытание для опытных спортсменов. Дистанция-спутник – на 55 км – включает в себя восхождение на перевал Муста-Тунтури. А после спуска с перевала – разворот на финиш. 25 км – дистанция для любителей и начинающих велосипедистов вдоль реки Титовка до начала перевала Муста-Тунтури, места под названием «Пьяный ручей».

Хребет Муста-Тунтури – самая северная точка фронта Великой Отечественной войны на полуострове Средний, уникальный природный заповедник и традиционное место проведения веломарафона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/