Более 100 вмешательств было выполнено на новом ангиографе в Апатитско-Кировской ЦРБ с начала 2026 года

В июле 2025 года в Апатитско-Кировской центральной районной больнице начал работать новый цифровой ангиограф. На закупку современного оборудования из федерального и областного бюджетов было выделено 90,9 млн рублей.

«Ранее такое оборудование здесь отсутствовало, и для прохождения данных исследований пациентам приходилось ездить в областной центр. Появление в учреждении ангиографа позволяет проводить пациентам своевременную диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе на ранних стадиях на базе Апатитско-Кировской больницы», - отметил первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев.

В 2025 году с помощью ангиографа было обследовано и пролечено 99 пациентов, из них выполнено: 16 чрескожных коронарных вмешательств, 79 коронарографий, 4 шунтографии. За первый квартал 2026 на ангиографе проведено 106 вмешательств.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, с помощью ангиографического комплекса в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы проводится стентирование, а также операции для коррекции аритмий.

Работа по переоснащению медицинских учреждений региона осуществляется в рамках мероприятий нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и народной программы «На Севере – жить!».

