Более 100 заполярных спортсменов приняли участие в I Всероссийской велосипедной гонке

Всемирный день велосипедиста отметили в нашей стране проведением I Всероссийской массовой велосипедной гонки. В Мурманске её участниками стали более 100 спортсменов региона. И даже проливной дождь не смог остановить участников мероприятия, прошедшего в спортивном комплексе «Долина Уюта» в минувшее воскресенье.

Самые юные участники – малыши 3-4 лет – преодолели дистанцию длиной в 200 метров на беговелах. Для остальных спортсменов были подготовлены дистанции от 1 до 11 километров в зависимости от возраста.

На дистанции 200 метров лучшими стали Дмитрий Курбатов и Виолетта Степанова, «серебро» завоевали Гордей Никулин и Виктория Ясюкевич, а «бронзу» – Никита Кузнецов и Злата Львова.

Победителями на дистанции 1000 метров стали Матвей Норицын и Елена Чернавских. Второе место заняли Владислав Незнаев и Екатерина Сергеевичева, третье – Роберт Смуйкус и Алиса Богатько.

На дистанции 2000 метров лучший результат показали Никита Калита и Анастасия Тутарова, 2 и 3 место заняли Фёдор Чернолихов и Кирилл Сартасов.

На дистанции 5500 метров лучший результат показали Михаил Миннебаев и Софья Келлер, «серебро» получили Егор Бушмакин и Дарья Стародуб, а «бронзу» – Андрей Коваль и Вероника Воронова.

Среди взрослых участников старше 18 лет, преодолевшим дистанцию 11 км, победу одержали Виталий Тридцаков и Олеся Тихонова, второе и третье место – у двух пар спортсменов: Артёма Ткачука и Ольги Вафиевой, Алексея Борина и Марины Калининой, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: http://csp51.ru/uploaded/media_materials/UfNQdPm.jpg