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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.26 21:50

Более 100 заполярных спортсменов приняли участие в V Всероссийской массовой велосипедной гонке «Всемирный день велосипедиста»

Всемирный день велосипедиста отметили в нашей стране 6 июня проведением V Всероссийской массовой велосипедной гонки «Всемирный день велосипедиста», приуроченной к Году единства народов России. В Мурманске её участниками стали более 100 спортсменов и любителей велосипедного спорта.

Самые юные участники – малыши 3–4 лет – преодолели дистанцию длиной в 200 метров на беговелах. Для остальных спортсменов были подготовлены дистанции от 1 до 10 километров в зависимости от возраста.

На дистанции 200 метров лучшими стали Екатерина Попова и Тимофей Титов, «серебро» завоевал Руслан Плаксин.

Победителями на дистанции 1000 метров стали Виолетта Степанова и Эрик Смирнов. Второе место заняли Юлия Осипова и Лев Захаров, третье – Арина Турская и Владислав Макаров.

На дистанции 1500 метров лучший результат показали Таисия Мишина и Даниил Лобачков, 2‑е место заняли Елизавета Филиппова и Данил Макаров, 3‑е место – у Анны Моревой и Матвея Норицына.

На дистанции 3000 метров лучший результат показали Варвара Лобачкова и Даниил Климов, 2‑е и 3‑е места – у Тимофея Дятлова и Ивана Дехтяренко.

Среди взрослых участников старше 18 лет, преодолевших дистанцию 10000 метров, победу одержали Марина Калинина и Дмитрий Кочеров, «серебро» завоевали Ольга и Алексей Криганчук, бронзовые медали – у Анжелики Сафоновой и Михаила Миннебаева.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, в 2025 году Мурманская область подтвердила статус одного из ведущих спортивных регионов страны, войдя в топ‑10 субъектов Российской Федерации – лидеров по развитию физической культуры и спорта. Регион продолжает демонстрировать уверенный рост в одном из ключевых показателей: доля систематически занимающихся спортом граждан достигла 62,7%, что на 5,2% выше плана.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569115/#&gid=1&pid=6

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