Более 100 заявок поступило от инициативных жителей региона в рамках программы «На Севере – твой проект»

20 декабря завершился приём заявок на участие в губернаторской программе финансовой поддержки инициативных идей граждан «На Севере – твой проект». На региональный портал «Наш север» поступило более 100 заявок. Жители всех муниципальных образований приняли участие в формировании и выдвижении своих идей.

Инициативные группы из Мурманска предлагают для реализации проекты по обустройству детских спортивно-игровых площадок, обновлению школьного актового зала; ЗАТО г. Североморска – реконструкции и благоустройству городского парка и сквера на ул. Гаджиева, установке хоккейной коробки на территории п.г.т. Сафоново; Печенгского округа – установке деревянной горки для катания в Заполярном и благоустройству памятника истории, посвященного Героям Советского Союза в Никеле; ЗАТО п. Видяево – благоустройству молодёжного сквера по улице Колышкина и сквера, расположенного по ул. Генерала Чумаченко с установкой стелы «Погибшим в ходе специальной военной операции», ЗАТО Александровск – установке детских зимних горок, Полярных Зорь – благоустройству братской могилы на территории кладбища в Африканде.

Жители городских и сельских поселений также активно направляли свои инициативы: построить деревянные мостовые тротуары предлагают в сёлах Варзуга и Чаваньга, отремонтировать входные группы и подъезды в домах Алакуртти, Колы и Кильдинстроя.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, часть проектов, поступивших в последний день подачи заявок, находится на модерации, и при условии соблюдения требований подачи, в ближайшие дни будут размещены на портале. Северяне смогут принять участие в онлайн-голосовании и поддержать инициативные проекты уже 10 января 2023 года.

Фото: https://gov-murman.ru