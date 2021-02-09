Более 100 жителей региона прошли обследование в онкологическом диспансере в рамках дня открытых дверей

В минувшую субботу в рамках Международного дня борьбы с онкологическими заболеваниями Мурманский областной онкологический диспансер провёл день открытых дверей для населения региона.

Приём пациентов проводили 8 ведущих врачей-онкологов Мурманского областного онкологического диспансера, в том числе 1 заслуженный врач РФ. Дополнительные обследования проводили 2 врача. Вместе ними 6 февраля работали медицинские сестры, лаборанты, младший медицинский и прочий персонал.

Всего было осмотрено 129 человек, в том числе жители города Мурманска, ЗАТО г. Североморск, Кольского района, городов Кировск, Апатиты, Мончегорск, Полярные Зори, ЗАТО Александровск.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, по назначению онкологов проводились дополнительные обследования: рентгенологические, в том числе маммография, цитологические. Впервые выявлен один случай злокачественных новообразований. У 15 пациентов выявлены предраковые заболевания и у 61 пациента – доброкачественные новообразования.

На дообследование для уточнения диагноза и дальнейшего наблюдения направлено 83 человека, госпитализация рекомендована 6 пациентам.

Профилактические осмотры проводились и в поликлиниках центральных районных и городских больниц, а также в поликлиниках города Мурманска.