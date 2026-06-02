Более 1000 бюджетных мест и первый набор в ординатуру: МАУ дал старт приёмной кампании-2026

Мурманский арктический университет официально открыл приёмную кампанию. Всего абитуриентам доступно более 1000 бюджетных мест и свыше 120 направлений подготовки. Одна из ключевых особенностей этого года — старт приёма в ординатуру. Медицинские специалисты теперь могут продолжить обучение, не покидая Мурманскую область. Это существенный шаг в развитии регионального здравоохранения и кадрового потенциала.

С 1 июня начался также приём документов на программы среднего профессионального образования. Четыре подразделения МАУ — Колледж в Мурманске (гуманитарные и социальные направления), ММРК им. И.И. Месяцева (морские и рыбные профессии), Кировский филиал (горное дело, IT, туризм) и Полярный филиал (судостроение) — предлагают 49 программ СПО. Поступление осуществляется по среднему баллу аттестата без ЕГЭ. Исключение — специальность «Дизайн» в Колледже МАУ, где предусмотрено творческое испытание.

Особое внимание в университете уделяют выпускникам 9 классов: для них предусмотрено 560 бюджетных мест (и ещё 360 платных). Для сравнения, набор после 11 класса на бюджет составляет 40 мест при 560 платных. Документы на очную форму принимаются до 15 августа (до 12.00 МСК), на заочную — до 28 ноября (до 15.00 МСК). Подать заявление можно лично, по почте или через портал «Госуслуги».

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, для абитуриентов с грамотами, дипломами или волонтёрской книжкой предусмотрены дополнительные баллы при равном среднем балле аттестата. Отдельные категории поступающих имеют право на льготы, что необходимо подтвердить документами.

Специально для абитуриентов работает удобный сервис МАУ подбора специальностей https://priem.mauniver.ru и чат-бот в мессенджере «МАКС».

