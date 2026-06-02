Наиболее высоки шансы потерять работу из-за внедрения технологий ИИ у офисных служащих и специалистов высшей квалификацииМЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ИЗ ЕВРОПЫ В РОССИЮ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.06.26 13:30

Более 1000 бюджетных мест и первый набор в ординатуру: МАУ дал старт приёмной кампании-2026

Мурманский арктический университет официально открыл приёмную кампанию. Всего абитуриентам доступно более 1000 бюджетных мест и свыше 120 направлений подготовки. Одна из ключевых особенностей этого года — старт приёма в ординатуру. Медицинские специалисты теперь могут продолжить обучение, не покидая Мурманскую область. Это существенный шаг в развитии регионального здравоохранения и кадрового потенциала.

С 1 июня начался также приём документов на программы среднего профессионального образования. Четыре подразделения МАУ — Колледж в Мурманске (гуманитарные и социальные направления), ММРК им. И.И. Месяцева (морские и рыбные профессии), Кировский филиал (горное дело, IT, туризм) и Полярный филиал (судостроение) — предлагают 49 программ СПО. Поступление осуществляется по среднему баллу аттестата без ЕГЭ. Исключение — специальность «Дизайн» в Колледже МАУ, где предусмотрено творческое испытание.

Особое внимание в университете уделяют выпускникам 9 классов: для них предусмотрено 560 бюджетных мест (и ещё 360 платных). Для сравнения, набор после 11 класса на бюджет составляет 40 мест при 560 платных. Документы на очную форму принимаются до 15 августа (до 12.00 МСК), на заочную — до 28 ноября (до 15.00 МСК). Подать заявление можно лично, по почте или через портал «Госуслуги».

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, для абитуриентов с грамотами, дипломами или волонтёрской книжкой предусмотрены дополнительные баллы при равном среднем балле аттестата. Отдельные категории поступающих имеют право на льготы, что необходимо подтвердить документами.

Специально для абитуриентов работает удобный сервис МАУ подбора специальностей https://priem.mauniver.ru и чат-бот в мессенджере «МАКС».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568725/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
-Правовая консультация (18+)С 1 июня меняется порядок приёма в аспирантуру
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)19:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)49% компаний СЗФО увеличили зарплаты сотрудникам-PRO Валюту (16+)Доллар дешевеет к евро и фунту, стабилен в паре с иеной-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС вошла в тройку лучших атомных станций России по итогам 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 июня-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)С 1 июня меняется порядок приёма в аспирантуру
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять