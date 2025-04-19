Более 1000 мероприятий: северян ждёт насыщенная культурно-просветительская программа празднования 80-летия Великой Победы

17 апреля на заседании областного правительства и оргкомитета 80-летия Великой Победы министр культуры региона Ольга Обухова представила комплексную программу мероприятий, посвященных юбилейной дате. План утверждён губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и включает более 160 ключевых событий по 8 направлениям.

«Отмечу, что все муниципалитеты также сформировали свои планы мероприятий. Всего в Заполярье состоится более 1000 культурно-досуговых, памятно-мемориальных и информационно-просветительских событий регионального и муниципального уровней. Они пройдут в течение всего юбилейного года в библиотеках, музеях, домах культуры и детских школах искусств», — рассказала Ольга Обухова.

Так, в регионе уже стартовали тематические выставки в музеях, литературные конкурсы и другие культурные мероприятия. Одним из значимых событий весны стали концерты Национального филармонического оркестра России под управлением маэстро Владимира Спивакова с участием оперной певицы Хиблы Герзмавы. Гастроли в рамках Всероссийского патриотического проекта «Я люблю тебя, жизнь!» прошли в Мурманске и Североморске в начале апреля.

25 апреля северяне смогут принять участие в международной акции «Диктант Победы». В этом году в регионе зарегистрировано более 300 площадок на базе учреждений культуры, образования и воинских частей. Особое место среди них займёт Музейно-выставочный комплекс в Долине Славы. Подробнее о площадках.

С начала мая по улицам Мурманска начнут курсировать семь тематических брендированных «Троллейбусов Победы» (маршруты №3, 4, 6). В рамках этого проекта пассажиры смогут прослушать специально подготовленные аудиоэкскурсии или пообщаться с экскурсоводами.

В мае в регионе пройдёт фестиваль патриотической песни, организованный совместно с Фондом Иосифа Кобзона. В июне Мурманская область примет передвижной музей «Поезд Победы». Осенью запланировано участие в одноименном межрегиональном филармоническом проекте, а также проведение II Всероссийской научной конференции «Наследие Арктики» при поддержке Северного флота. В течение всего года творческие коллективы региона будут выступать с программой «И помнит мир спасенный» в городах и малых населенных пунктах Мурманской области.

Для юных северян уже в четвёртый раз состоится региональный краеведческий конкурс «Край героев», победители которого получат возможность посетить Музей Победы в Москве. Более пяти тысяч школьников и студентов примут участие в федеральных акциях «Наши семейные книги памяти» и «Ворошиловский стрелок», а также в других региональных проектах. С января по май продолжается конкурс «Храмы России» имени заполярного писателя Виталия Маслова. 5 июня запланирована военно-спортивная экспедиция «Дозор» для юнармейцев.

К 40-летию присвоения Мурманску звания «Город-герой» реализованы: видеопроект «100 шагов по улицам героев» от Детской театральной школы и аудиотур «Город, который не сгорел» о военной истории заполярной столицы от регионального продюсерского центра «Северный Характер».

«7 мая в областном драматическом театре пройдёт торжественное собрание «Север помнит». Силами лучших творческих коллективов Заполярья мы готовим театрализованный пролог и концертную программу. В рамках события пройдут чествование ветеранов и награждения государственными наградами. В числе приглашенных – участники СВО и члены их семей, военнослужащие Северного флота, представители молодёжных и общественных организаций», — рассказала глава профильного министерства.

8 мая в Североморске запланирована церемония зажжения «Огня памяти» и развертывание гигантской копии «Знамени Победы» размером 22 на 48 метров на Приморской площади. В День Победы столица Краснознаменного Северного флота встретит праздник традиционным парадом и разнообразными культурными событиями.

Кульминацией празднования станут мероприятия 9 мая. Это военный парад в Мурманске с трансляцией на больших экранах, шествие к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», торжественный митинг, пролет авиации и корабли Северного флота на рейде. 9 мая в Кандалакше состоится торжественное прохождение войск местного гарнизона, в том числе и военной техники. Во всех уголках Мурманской области в этот день пройдут народные гуляния с театрализованными представлениями и праздничными концертами. Все муниципалитеты будут оформлены в едином стиле с использованием федерального брендбука, дополненного региональной символикой.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, особое внимание уделено безопасности проведения мероприятий с привлечением всех силовых структур. Ожидается, что участниками праздничных событий станут более 400 тысяч жителей и гостей Заполярья.