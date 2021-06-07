Более 1000 приёмов провели в амбулатории Териберки с момента открытия учреждения

Более 1000 приёмов провели сотрудники амбулатории в Териберке с момента её открытия, 190 пациентов получили в отдалённом селе вакцину от СOVID-19.

Напомним, решение о строительстве новой амбулатории взамен фельдшерско-акушерского пункта было принято в 2020 году, в том числе в связи с интенсивным увеличением туристического потока – до 50 тысяч человек в год.

На создание учреждения из областного бюджета было выделено 11,9 млн рублей.

Медицинскую помощь в новой амбулатории начали оказывать с 18 февраля этого года.

5 июня медучреждение посетил губернатор Андрей Чибис.

«Сейчас это не просто ФАП, а полноценная амбулатория, включающая кабинет физиотерапии. Люди старшего поколения им пользуются и это очень важно. Амбулатория достойная. Я помню, как открывал ее по видеосвязи, а сейчас посетил лично. И очень хорошо, что здесь организована вакцинация. Почти 190 человек уже привились от коронавируса и это один из лучших показателей в регионе среди муниципалитетов», - подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что крайне важно продолжить повышать качество оказания медицинской помощи в населённом пункте.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, к амбулатории прикреплено порядка 700 человек населения. Сегодня здесь работают шесть человек: врач общей практики, фельдшер, старшая медсестра, процедурная медсестра, медсестра по физиотерапии и администратор.