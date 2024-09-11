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Мурманская область. Арктика (16+)11.09.24 15:30

Более 1000 северян приняли участие в открытых мероприятиях всероссийского форума рабочей молодёжи в Мурманской области

В Мурманской области завершился XII Всероссийский форум рабочей молодёжи платформы Росмолодёжь.События. В мероприятиях форума приняли участие более 1000 северян и 300 молодых специалистов из 62 регионов России.

На форуме были разработаны рекомендации по повышению престижа рабочих и инженерных профессий. Предлагаемые решения рассчитаны на молодёжь, которая занимается профессиональной самореализацией, на представителей государственной молодёжной политики, отвечающих за кадровый вопрос в регионах, а также на компании, которые испытывают кадровый голод.

«Труд и профессиональные достижения людей во многом определяют социально-экономическое благополучие нашей страны. Молодёжь, безусловно, занимает стратегически важную позицию. Было очень интересно услышать их мнение и понять, чем живёт молодое поколение и каким видит будущее России. Верю, что участники форума также узнали много нового и полезного и теперь смогут успешно применить полученные знания для развития своего сообщества в будущем», – отметила председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева.

Разработанные участниками форума стратегии учитывали потребности и интересы молодёжи, а также способствовали созданию открытой и поддерживающей среды. Интеграция этих стандартов в предприятия поможет установить более тесные связи между молодыми специалистами и работодателями, а также усилит роль молодёжных советов в принятии решений на разных уровнях. Лучшие проекты получили гранты на сумму более 2 млн рублей. Всего на грантовый конкурс Росмолодёжи от участников форума было подано 26 заявок, из них 18 допущены к публичной защите.

В программу вошли мотивационные встречи с заслуженным мастером спорта России, продюсером собственного ледового шоу, хореографом Ильёй Авербухом и спортивным комментатором и ведущим «Первого канала» Павлом Занозиным. Полезная программа включила в себя акцию от платформы Добро.рф, возможность вступления в регистр доноров костного мозга, программу «Курс на север», активности от Российского экологического оператора, трека Росмолодёжь.Бизнес, Корпоративного университета Росатома.

Участники посетили предприятия Мурманской области. Экскурсионную программу подготовили такие промышленные гиганты региона, как «Кольская ВЭС», ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «СЗФК» (ПАО «Акрон»), Кировский филиал акционерного общества «Апатит» (ПАО «ФосАгро»), ФГУП «Атомфлот», «Кольская АЭС» (АО «Концерн Росэнергоатом»), ПАО «РосСети Северо-Запад», Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка», АО «Олкон» (АО «Северсталь менеджмент»), посёлок Териберка.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, в рамках городской программы участники форума совершили экскурсии по достопримечательностям города Мурманска. Кроме того, представители молодёжных сообществ региона посетили лекции в Мурманском арктическом университете, а также в МАУ состоялся губернаторский проект «Арктический диалог» с советником руководителя Росмолодёжь Олегом Макаровым.

«Участники форума посетили лекцию спикера Николая Смирнова – программного директора Skillbox по направлению «Маркетинг» в «СОПКАХ.21А» и встретились со спикером Антоновой Кристиной – победительницей всероссийского конкурса «Лига Лекторов» в «Контейнер Холле». Стоит отметить, что активное участие в форумной и городской программе приняли муниципалитеты Мурманской области. Количество участников превысило 1000 человек», – отметила Мария Чернышева.

 

 

Фото (участники и партнёры фестиваля): https://gov-murman.ru/info/news/

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