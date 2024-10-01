Более 1000 специалистов примут участие в крупнейшем в регионе - комплексном противоаварийном учении на Кольской АЭС

Такие мероприятия проводятся регулярно и обеспечивают поддержание высокого уровня безопасности российских атомных станций и профессиональной подготовки персонала.

С 3 по 4 октября на площадке Кольской АЭС в г. Полярные Зори пройдут самые масштабные в году - комплексные противоаварийные учения (КПУ-2024). Такие тренировки (помимо регулярных ежемесячных) проводятся раз в год на одной из АЭС России для поддержания высокого уровня безопасности атомных объектов, а также профессиональной подготовки персонала российских АЭС.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, в нём будут задействованы несколько десятков единиц мобильной спецтехники и более 1000 человек - сотрудники атомной станции, представители группы оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС) Концерна «Росэнергоатом», местных властей, а также МЧС и ФМБА России.

«В рамках подобных масштабных учений мы проверяем готовность персонала к обеспечению безопасной работы атомной станции в условиях нештатной ситуации, а также отрабатываем совместные практические действия АЭС и аварийно-спасательных формирований, ведомственных противоаварийных структур, органов региональной власти и местного самоуправления. Такие мероприятия позволяют поддерживать высокий уровень подготовки атомщиков к ведению оперативных действий по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

В ходе КПУ будут проверены системы оповещения, алгоритмы взаимодействия между различным службами, приведена в действие мобильная техника. Кроме того, будут отработаны мероприятия по эвакуации людей и оказанию первой медицинской помощи.

Оперативный персонал атомной станции также пройдет тренировку на полномасштабном тренажёре блочного щита управления (БЩУ), который позволяет моделировать различные режимы эксплуатации, в том числе, в условиях нештатных ситуаций.

Подчеркнём, что во время учений энергоблоки Кольской АЭС будут работать в штатном режиме, никаких вмешательств в их работу не предусмотрено.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион «Росатома» принимает активное участие в этой работе.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.