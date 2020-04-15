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Мурманская область. Арктика (16+)15.04.20 14:05

Более 1000 специалистов РХБЗ Северного флота задействованы в дезинфекции военных объектов

Для борьбы с коронавирусной инфекцией в военных гарнизонах Северного флота сформировано около 400 подразделений, предназначенных для поддержания санитарного режима в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

В состав подразделений включено более 1000 штатных и нештатных специалистов радиационной, химической и биологической защиты кораблей и частей Северного флота. В ежедневном режиме они решают задачи по специальной обработке более 1600 объектов, в том числе зданий, где расположены не только учреждения Министерства обороны, но и военные правоохранительные органы, а также комплекс зданий Мурманского военно-морского нахимовского училища. Кроме этого прорабатывается вопрос о привлечении флотских специалистов РХБЗ для дезинфекции объектов судостроительных и судоремонтных предприятий.

К дезинфекции военных объектов специалисты РХБЗ приступили с конца марта. Почти за три недели они провели дезинфекцию общей площадью более 1 млн 300 тысяч квадратных метров. В основном это входные двери, лестницы, перила и другие поверхности, на которых возможна передача инфекции от человека к человеку контрактным способом.

Для дезинфекции применяется ДТС ГК («хлорная известь») из которого готовится однопроцентный водяной раствор. Ежедневно на обработку объектов расходуется более 160 килограммов порошка.

При дезинфекции поверхностей военнослужащие используют штатные переносные средства специальной обработки, а также индивидуальные средства защиты кожи и органов дыхания, сообщает пресс-служба СФ.

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