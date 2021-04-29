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Мурманская область. Арктика (16+)29.04.21 17:00

Более 1000 юных северян стали участниками двух сезонов просветительского проекта «Музыкальные надежды Арктики»

В Мурманской области завершился второй сезон проекта «Музыкальные надежды Арктики». Серия мастер-классов от преподавателей ведущих учебных заведений России прошла для учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Заполярья. Автор проекта – преподаватель Детской школы искусств города Гаджиево Анна Гришко. В двух сезонах проекта приняли участие более 1000 ребят.

В этом сезоне увеличилось количество музыкальных специализаций, по которым проходили мастер-классы. Впервые с ребятами работали эксперты в области духовых инструментов и композиции.

Мастер-классы прошли в Полярных Зорях, Оленегорске, Мончегорске, Мурманске, Мурмашах и ЗАТО Александровск. С юными музыкантами работали семь экспертов: декан вокально-режиссерского факультета Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Мария Людько, доцент Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова Максим Тавриков, солист Карельской государственной филармонии Михаил Тоцкий, преподаватель Царскосельской гимназии искусств имени А.А. Ахматовой Юлия Гараникова, артист Государственного симфонического оркестра Ленинградской области Вячеслав Агабеков, дирижер и автор многочисленных учебных пособий Михаил Черниговский, а также директор музыкальных программ Российской Академии Художеств и доцент Московского городского педагогического института, кандидат педагогических наук Ольга Косибород.

Все преподаватели, задействованные в «Музыкальных надеждах Арктики» – авторы методических разработок и учебных пособий по своей специальности, а также концертирующие музыканты, демонстрирующие пример исполнительской практики.

«В Мурманской области очень много талантливых детей. 12 тысяч ребят сегодня обучаются в региональных школах искусств, среди них больше пяти тысяч выбрали в качестве призвания музыку. Юные воспитанники детских школ искусств – это наша гордость. Из года в год под руководством опытных педагогов ребята завоевывают награды престижных конкурсов, отстаивая честь Заполярья на всероссийских и международных площадках. Необходимо создавать все условия для того, чтобы дети могли развиваться, общаться с экспертами и оттачивать своё мастерство в родном регионе. Проект «Музыкальные надежды Арктики» – один из примеров того, как подобные инициативы могут реализоваться в Мурманской области», – подчеркнула министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в программу сезона также вошёл ставший традиционным третий «круглый стол» молодых учёных в Мурманской областной Думе и КНЦ РАН. Для руководителей учреждений дополнительного образования региона совместно с Институтом развития образования Мурманской области был проведен семинар по проектной деятельности – её рассмотрели как фактор развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Кроме того, в формате онлайн состоялся цикл семинаров для концертмейстеров, преподавателей вокала и хоровых дисциплин. Проект завершился концертом экспертов в большом зале Мурманской областной филармонии.

«Учащиеся и педагоги ждут продолжения проекта. Это особенно важно для детей из отдаленных уголков региона, для которых в основном и задумывался проект – чтобы обеспечить равную доступность получения новых знаний и умений молодежью независимо от места жительства и социального положения. Зачастую, именно в таких городах эксперты находят ребят с большим потенциалом и талантом и задают им нужный вектор развития, давая важные советы», – отметила организатор проекта Анна Гришко.

 

 

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