Более 10,5 млрд рублей предусмотрено на поддержку заполярных семей с детьми в этом году

В День семьи, любви и верности вчера на оперативном совещании в региональном правительстве министр труда и социального развития Сергей Борисович Мякишев доложил о совершенствовании системы социальной поддержки семей с детьми и формировании семейных ценностей в Мурманской области.

Сергей Борисович подчеркнул, что в рамках реализации плана «На Севере – жить» в регионе активно развивается сетевой кластер «СОПКИ». В 2023 году первые три пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» были открыты в Мурманске, Североморске и Полярном. С начала открытия их посетителями стали более 17,7 тыс. человек, проведено уже почти 500 мероприятий различной направленности. По поручению губернатора работа будет продолжена: в Год семьи состоится открытие новых точек притяжения для заполярных семей в Алакуртти, Печенге, Заполярном и Оленегорске.

В докладе Сергея Мякишева также прозвучало, что на поддержку северян с детьми в 2024 году предусмотрено более 10,5 млрд рублей из областного и федерального бюджета. Комплекс мер поддержки семей с детьми насчитывает 24 вида выплат, предоставляемых за счет федерального и регионального бюджетов. Система региональных выплат для семей работает, начиная с момента ожидания рождения ребёнка.

«В регионе реализуется уникальный проект «Зарплата мамы», предусматривающий ежемесячные выплаты в размере 75% от прожиточного минимума для детей – 17700 рублей. Данная мера поддержки предоставляется родителям при рождении первого ребёнка, независимо от уровня дохода семьи. В текущем году, согласно поручению губернатора Андрея Владимировича Чибиса, данному на основании обращений граждан, был разработан, принят и подписан закон, в соответствии с которым заявитель имеет право обратиться за «Зарплатой мамы» в любое время, начиная с первого дня после рождения ребенка до наступления возраста полутора лет, и получить предусмотренные выплаты за весь период с момента рождения ребёнка», – отметил министр.

Теперь узнать о мерах поддержки в регионе станет проще: в Мурманской области запускается единый цифровой сервис «Социальный навигатор». Этот инструмент предоставит жителям возможность ознакомиться с условиями получения всех видов поддержки, способами их оформления, а также с организациями, ответственными за их предоставление. Цель «Социального навигатора» заключается в обеспечении удобства поиска и доступа к информации о существующих социальных гарантиях. Это поможет повысить уровень информированности населения области о мерах социальной поддержки и даст возможность реализовать своё право на их получение.

В среднем ежегодно в Мурманской области становится на 500 многодетных семей больше. Сегодня более 9,5 тысячи семей в Кольском Заполярье воспитывает трёх и более детей. Если многодетная семья имеет более трёх несовершеннолетних детей, меры социальной поддержки предоставляются до момента, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет, или 23 года, если он учится очно.

Многодетные семьи имеют право на государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, поддержку в сфере трудовых отношений, досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости. Более того, многодетные родители могут получать профессиональное обучение и дополнительное образование. В сфере досуга такие семьи смогут бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, выставки на территории Российской Федерации.

«Расширяется мера социальной поддержки по оплате жилья: начиная с 1 февраля 2024 года в нее включена оплата жилого помещения, а не только коммунальные услуги. Кроме того, в настоящее время разрабатывается порядок предоставления выплаты ко Дню знаний в размере 5300 рублей на каждого ребенка из многодетной семьи», – доложил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

В региональный план Года семьи включено более 350 мероприятий разной направленности: от социальной политики до масштабных культурных и спортивных событий. Среди наиболее значимых – «Большие семейные выходные», масштабный всероссийский проект, направленный на объединение разных поколений семьи при участии в совместных активностях. Первые «Большие семейные выходные» прошли в Мурманской области в мае и объединили на 100 площадках более 3,5 тысячи человек. Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, ближайшие семейные выходные в регионе пройдут в августе в рамках программы празднования Дня физкультурника.

Фото: https://gov-murman.ru