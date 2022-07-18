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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.22 13:00

Более 10,5 тысячи гостей посетили Арктический фестиваль «Териберка» в минувшие выходные

Буквально этой ночью в Териберке завершился VII Арктический фестиваль. В этом году мероприятие побило свой прошлогодний рекорд посещаемости, об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания.

«Это одно из самых грандиозных событий нашего региона. Впервые фестиваль проводился в 2015 году и собрал около 300 человек. А по данным на сегодняшнее утро стало известно, что площадки фестиваля в этом году собрали 10,5 тысячи гостей! Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. В Териберку съехались гости со всего региона и со всей страны: на месте были представители 34 регионов. 30 часов звучала живая музыка от хедлайнеров, приглашенных и наших местных коллективов. Прошло 100 мастер-классов и лекций», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона также подчеркнул, что невероятную популярность на фестивале имела арктическая кухня. 

«Спрос на блюда арктической кухни радикально вырос: гости приобрели 25 000 порций блюд. Особенно хочу отметить Театр Арктической кухни – явление уникальное, зрелищное и вкусное. Это не только повара из Мурманской области, но и из других арктических субъектов Российской Федерации. Арктическая кухня с каждым годом приобретает все большую популярность, но главное, что не только на фестивале. Фестиваль и ярмарки, которые мы проводим – это толчок для развития малого и среднего бизнеса», – сказал губернатор и отметил, что был рад встретить в числе участников фестиваля нескольких получателей губернаторского стартапа, которые открыли свой проект и уже представляли собственную продукцию в рамках мероприятий.

Андрей Чибис также поблагодарил за организацию команду фестиваля, волонтеров и жителей Териберки.

«Я благодарю за организацию фестиваля всю большую команду: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Росконгресс, Комитет по туризму Мурманской области, Мурмансконгресс и еще более 100 организаторов – каждого за работу на своем месте. Кроме того, были задействованы около 50 волонтёров, за что им большое спасибо. Отдельная благодарность – жителям Териберки, которые всегда радушно встречают гостей», – подчеркнул глава региона.

Отметим, в ходе фестиваля руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова выразила благодарность правительству Мурманской области и лично губернатору за оказанную поддержку и предоставленную возможность развивать и преподавать в регионе методологию арктической кухни.

Фестиваль «Териберка» включён в культурную программу председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах, напоминает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457295542%2Fwall-4185250_157054

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Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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