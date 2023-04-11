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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.23 11:30

Более 10,6 тысячи школьников Мурманской области приняли участие в олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству

Онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству, которая проходила на платформе Учи.ру на протяжении всего марта, завершилась. Свои знания и навыки проверили почти 2 млн российских учеников 1–9 классов, из них более 10600 школьников – из Мурманской области.

«Число мурманских школьников, проявивших интерес к олимпиаде, за год увеличилось почти в два раза. Каждый восьмой ученик региона смог проверить свои знания по финансовой грамотности. Ребята выполняли задания, построенные на конкретных примерах из повседневной жизни. Как выяснилось по результатам, лучше всего у российских школьников получилось распознавать уловки финансовых мошенников – 84% верных ответов. А вот сложнее всего далась роль предпринимателей, только 5% участников удалось выстроить полный производственный процесс. Учитывая, что по итогам каждого этапа ребята получили обратную связь, они теперь точно знают над чем им еще нужно поработать. Верим, что в следующем году их ждет успех», – прокомментировала главный экономист экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Елена Гайдукова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, онлайн-олимпиада по финансовой грамотности проводится шестой год при содействии Банка России, Минфина России и Минэкономразвития России. В 2021 году в ней участвовали более 800 тысяч российских школьников, а в 2022 году — более 1,6 млн. Для тех ребят, кто хочет продолжить повышать финансовую грамотность, на портале «Финансовая культура» есть специальный раздел с играми и другими занимательными материалами.

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