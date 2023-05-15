Более 10700 человек будет сдавать государственную итоговую аттестацию в Мурманской области

Об этом в ходе оперативного совещания правительства сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Одна из самых актуальных тем мая – проведение государственной итоговой аттестации. В этом году сдавать экзамены будут более 10700 человек, среди которых выпускники 9-х и 11-х классов, выпускники прошлых лет и студенты колледжей. Экзамены стартуют в 9-х классах – 24 мая, а в 11-х – 26 мая. Основной период завершится 1 июля», – поделился глава региона.

Андрей Чибис также отметил, что для проведения экзаменов в Мурманской области подготовлено 88 пунктов, будет задействованы 5000 специалистов и 630 общественных наблюдателей.

Подробнее о готовности заполярных образовательных учреждений к проведению государственной итоговой аттестации рассказала министр образования и науки Диана Кузнецова.

«По оценке Рособрнадзора, Мурманская область успешно прошла тестирование системы видеонаблюдения, ещё одно тестирование будет 17 мая. Входы во все пункты проведения ОГЭ и ЕГЭ оснащены стационарными и переносными металлодетекторами, в дни проведения экзаменов работают средства подавления сигналов мобильной связи, все приборы прошли сертификацию в Роскомнадзоре. Проведена проверка технической готовности пунктов и системы видеонаблюдения», – глава профильного ведомства.

По сравнению с прошлым годом вдвое возросло число всероссийских и региональных тренировочных экзаменов, шестой из них выпускникам предстоит написать 17 мая, за неделю до начала экзаменационного периода.

«Такие тренировки позволяют психологически и организационно подготовить выпускников и специалистов, проверить работоспособность оборудования, избежать технологических ошибок и одновременно способствуют повышению качества образования выпускников», – отметила Диана Кузнецова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, тщательная подготовка к проведению итоговой аттестации помогает объективно оценить результаты выпускников школ. Обеспечение качественного доступного образования, которое является одной из приоритетных задач стратегического плана «На Севере – жить», невозможно без такой оценки.

Телефоны «горячей линии» по вопросам ГИА: (8152) 48-67-01, доб. 1713 – Министерство образования и науки Мурманской области; (8152) 40-07-55 – Региональный центр обработки информации; (495) 984-89-19 – Рособрнадзор; (495) 104-68-38 – «телефон доверия ЕГЭ».

Фото: https://gov-murman.ru