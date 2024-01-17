Более 11 млн рублей из областного бюджета направят в виде грантов в сферу образования

Региональное Министерство образования и науки сообщает о проводимых в регионе конкурсах грантов. Всего в их рамках из областного бюджета направят более 11 млн рублей на поддержку различных программ и проектов.

До 12 февраля можно подать следующие заявки:

- некоммерческим организациям на реализацию инициативных проектов обучающихся в сфере гражданско-патриотического воспитания и развития ученического самоуправления: 5 грантов по 100 тысяч рублей. Подробная информация размещена на сайте регионального Минобра по ссылке;

- некоммерческим организациям на реализацию программ индивидуального сопровождения обучающихся, достигших высоких результатов в научно-исследовательской, изобретательской и проектной деятельности: 5 грантов по 125 тысяч рублей, подробная информация по ссылке;

- некоммерческим организациям на реализацию инновационных проектов в сфере дополнительного образования и выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи: 8 грантов по 500 тысяч рублей, подробная информация по ссылке;

- индивидуальным предпринимателям на реализацию дополнительных общеобразовательных программ: общий объём грантовых средств составляет 3,9 млн рублей, подробная информация по ссылке;

- организациям высшего образования на реализацию дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической направленности для одарённых детей: 1 грант в размере 3,5 млн рублей, подробная информация по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru