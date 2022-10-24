Более 11 тысяч северян приняли участие в мероприятиях, посвященных 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Во всех муниципалитетах Мурманской области прошло более 120 мероприятий, посвящённых 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Об этом на оперативном совещании сообщил глава региона Андрей Чибис.

«В общей сложности в мероприятиях приняли участие свыше 11 тысяч северян. Помнить подвиги героев, которые в тяжелейших условиях защитили Кольскую землю, знать и хранить историю Заполярья – наш священный долг и обязанность. И особенно важно, что молодые и неравнодушные ребята проявляют интерес к истории своего края. И мы их, безусловно, продолжим в этом поддерживать», – сообщил Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что в минувшие выходные подвели итоги регионального краеведческого конкурса «Край героев». В результате победила команда из полярнинской школы №1 имени М.А. Погодина. В качестве приза они отправятся в Музей Победы в Москве., сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23569&page=1