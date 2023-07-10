Детские выплаты назначат по новым правиламБолее 11000 сигов появились в Княжегубском водохранилище благодаря АО «ММТП»
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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.23 10:00

Более 11000 сигов появились в Княжегубском водохранилище благодаря АО «ММТП»

11430 сигов в возрасте одного года выпущено в Княжегубское водохранилище Мурманской области. Вес каждого экземпляра – не менее 10 граммов. Акцию провели специалисты АО «Мурманский морской торговый порт», Североморского территориального управления Росрыболовства, Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод» и Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт».

Мурманский морской торговый порт – наш партнёр, с которым мы работаем уже второй год. Взаимодействие происходит эффективно, всегда есть понимание, а на предприятии - очень ответственные и отзывчивые сотрудники», - отметила начальник отдела рыбоводства и рыбохозяйственной мелиорации Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Марина Семинихина.

«Радует ответственное отношение АО «ММТП» к соблюдению природоохранного законодательства и сохранению водных биологических ресурсов Мурманской области», - сказала главный специалист СПКСиР (эколог) Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» Екатерина Приймак. 

Напомним, в прошлом году, благодаря АО «ММТП», в Княжегубское водохранилище Мурманской области также были выпущена молодь сигов. Как отмечают специалисты, уже сейчас можно констатировать, что это способствовало увеличению численности рыбы в водоеме. Эффект от этой работы в полной мере проявится в течение ближайших 5-10 лет.

«В рамках акции этого года специалисты экологической службы АО «ММТП» также отобрали пробы воды в Княжегубском водохранилище для подтверждения соответствия качества воды природного водоема нормативам, установленным к рыбохозяйственным объектам. Результаты будут переданы в «Главрыбвод» после завершения лабораторных исследований», - отметила заместитель главного инженера АО «ММТП» Людмила Макаренко.

Также напомним, что волонтёры АО «Мурманский морской торговый порт» уже второй год участвуют в акции «От родника до океана», организованной региональным Единым волонтёрским центром. В прошлом году в рамках акции шестьдесят волонтеров Мурманского морского торгового порта вместе с детьми сотрудников предприятия привели в порядок родник Фадеев ручей, который расположен на улице Шабалина в Мурманске. Участие в акции помогает поддерживать в чистоте прибрежную полосу и акваторию водных объектов, тем самым улучшая качество воды и среду обитания водных биологических ресурсов.

 

Фото   и видео: https://vk.com/murport51

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