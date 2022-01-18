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Мурманская область. Арктика (16+)18.01.22 09:00

Более 112 тысяч кубометров снега вывезено коммунальными службами региона за прошлую неделю

В повестку вчерашнего оперативного совещания с главой региона Андреем Чибисом был включен вопрос уборки территорий муниципалитетов. О ходе снегоуборочных работ доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

В течение прошедшей недели на территории Кольского полуострова наблюдалась оттепель с обильными снегопадами местами с сильным порывистым ветром. С целью недопущения образования сугробов коммунальные службы осуществляли уборку улично-дорожной сети в усиленном режиме.

Был организован тщательный контроль над ходом снегоуборочных мероприятий и вывозом мусора с контейнерных площадок. Муниципалитетами совместно с региональной Госжилинспекцией проведены рейдовые мероприятия, в ходе которых были выявлены нарушения. Особое внимание уделялось очистке проходов к подъездам, пешеходных дорожек, удалению сосулек с крыш и козырьков многоквартирных домов. Кроме того, проведена проверка наличия ограждений в местах уборки кровель от снега и льда. В связи с прогнозным изменением погодных условий все управляющие компании региона были проинформированы о необходимости мобилизации сил и средств по уборке территорий, привлечения техники и дворников, в том числе и в выходные дни.

За прошедшую неделю уборка улично-дорожной сети осуществлялась 390 единицами техники и 484 единицами персонала, уборка придомовых территорий – 193 единицами техники и 2 459 работниками управляющих компаний. Очищено 13 квадратных километров улично-дорожной сети, 865 лестниц и 1664 кровель, вывезено более 112 тысяч кубометров снега.

В системе мониторинга уборки территорий создано 1392 задания, из них выполнено на 100% – 1366. За прошлую неделю лидерами со 100% выполнением заданий по очистке улично-дорожной сети от снега стали Мурманск, Оленегорск, Апатиты, Полярные Зори, Ловозерский район, Ковдорский округ, ЗАТО г.Североморск, ЗАТО г.Заозерск, ЗАТО Островной, Терский район.

Вопрос уборки территории муниципалитетов находится на постоянном контроле Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435332/#&gid=1&pid=1

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