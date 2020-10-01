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Мурманская область. Арктика (16+)01.10.20 08:30

Более 11,5 млрд рублей предусмотрено на меры социальной поддержки северянам в этом году

О результатах деятельности министерства труда и социального развития Мурманской области за 2019 год и за истекший период 2020 года рассказала и.о. министра Светлана Виденеева на заседании регионального правительства под председательством губернатора Андрея Чибиса.

Светлана Юрьевна отметила, что в условиях распространения коронавирусной инфекции качество социальной поддержки населения осталось на высоком уровне, была обеспечена стабильная работа учреждений, государственные услуги оказываются в полном объеме. В настоящее время в регионе реализуется 64 меры социальной поддержки, на которые в 2020 году предусмотрено 11,5 млрд рублей бюджетных ассигнований.

Социальные услуги нуждающимся гражданам предоставляют 22 государственных учреждения социального обслуживания населения. Успешно решается задача вовлечения негосударственного сектора в сферу оказания социальных услуг.

В настоящее время семьям, воспитывающим детей, предоставляется 20 видов поддержки. Среди новых видов – единовременная денежная выплата в размере 340 тысяч рублей взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно, в 2020 году  её получили свыше 100 семей. Продлено право семей с детьми на получение дополнительных мер социальной поддержки в виде сертификата на региональный материнский (семейный) капитал по 31 декабря 2026 года. Нуждающимся семьям с детьми предоставлено право на целевые выплаты в рамках социального контракта. Продлена ежемесячная денежная выплата в размере 14 тысяч рублей при рождении первого ребенка  до 31 декабря 2021 года (проект «Зарплата мамы»).           

С 1 апреля 2020 года по поручению губернатора Андрея Чибиса полярная надбавка к заработной плате с первого дня трудоустройства устанавливается работникам областных учреждений в возрасте до 35 лет в максимальном размере (80%) без предъявления требований к пятилетнему периоду проживания в районах Крайнего Севера.

В 2019 году приняты важные решения в части поддержки лиц старшего поколения. Определена категория детей Великой Отечественной войны, к которым отнесены граждане,  родившихся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года. Им установлены меры социальной поддержки  в виде ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 1500 рублей, такую выплату получают 4008 человек. Собственникам жилых помещений старше 80 лет полностью компенсируются их фактические расходы на уплату взноса на капитальный ремонт. В связи с празднованием 75-й годовщины со Дня Победы 2734 ветерана Великой Отечественной войны получили  единовременную денежную выплату в повышенном размере.

Для повышения качества оказываемых государственных услуг, реализуются мероприятия по укреплению материально-технической базы, повышению комплексной безопасности, созданию доступной среды для маломобильных групп населения в подведомственной сети. Автопарк учреждений полнился четырьмя специализированными автомобилями для перевозки детей и инвалидов. Кроме того приобретено 3 единицы автотранспорта для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации.

Меняется облик учреждений социального обслуживания населения. В 2019 году лифтовым оборудованием обустроены Мончегорский и Оленегорский комплексные центры социального обслуживания населения, произведен ремонт фасада здания Кандалакшского комплексного центра социального обслуживания. В настоящее время завершаются работы по ремонту фасадов зданий детского приюта «Берегиня» и Печенгского комплексного центра.

Кроме того, в рамках выполнения поручения губернатора Андрея Чибиса, региональный Минтруд начинает реализацию мероприятия «Чистый Север – работа каждого» по организации  общественно полезных работ по благоустройству и уборке территорий.  Проект стартует 1 октября и продлится на 2021 год, сообщает региональное Министерство труда и социального развития.

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