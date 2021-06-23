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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.21 14:30

Более 12 тысяч деревьев и кустарников высажено в Мурманской области в рамках акции «Сад памяти»

Накануне в России завершилась международная акция «Сад памяти». Участники акции по всей стране и за рубежом в этом году высадили более 31 миллиона деревьев. В общей сложности в этом году в акции поучаствовали порядка двух миллионов человек.

В Мурманской области подведомственными учреждениями регионального министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства – лесничествами – и муниципальными образованиями региона в рамках акции «Сад памяти» проведено 45 мероприятий, в ходе которых по предварительным данным высажено более 12 тысяч деревьев и кустарников разных пород.

«Уже не первый год жители Кольского Заполярья принимают активное участие в мероприятиях и конкурсах по сохранению памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны. Акция «Сад Памяти» – это дань уважения предкам. Кроме озеленения своих городов, граждане вносят вклад в сохранение исторической памяти. Акция на долгие десятилетия увековечит добрыми делами память обо всех, кто погиб и пострадал в Великой Отечественной войне. Уверен, в следующем году жители региона продолжат эту добрую традицию», – отметил министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов.

Популярным форматом акции как за рубежом, так и в России остался «виртуальный» Сад памяти. Дети рисовали деревья, так же, как и настоящие, посвящая их своим героям. В результате на карту акции садпамяти.2021.рф было загружено более 4,5 тысячи работ. Мурманская область вошла в ТОП-10 по количеству участников всероссийского творческого состязания. Заявки на конкурс «Сад памяти глазами детей» отправили ребята из Мурманска, Мончегорска, ЗАТО Александровск, Печенгского округа, Кольского и Терского районов.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, акция организована Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы, при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках реализации национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы. Партнёры акции «Сад памяти» – Госкорпорация «Росатом», ОАО «РЖД», «Норникель», Иркутская нефтяная компания и ПАО «Высочайший» (GV Gold). Региональные партнеры – компания «Металлоинвест», «Кузбасская топливная компания», «Русский уголь». Генеральные партнёры – «Русская медная компания» и ПАО «Газпром». Титульный партнёр акции – «Сбер».

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павел
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Простачок
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