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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.22 12:30

Более 12 тысяч порций блюд попробовали гости гастрофестиваля «Вкус Арктики»

С 14 по 16 января в Мурманске состоялось сразу два туристических мероприятия – гастрономический фестиваль «Вкус Арктики» в формате one-hand-food и туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market». За три дня в мероприятиях приняли участие более 6 тысяч человек, которые смогли попробовать более 12 тысяч порций блюд и более 16 тысяч горячих напитков.

«Мы видим положительную обратную связь, люди пишут добрые слова, выкладывают фотографии в социальные сети, предлагают проводить такие мероприятия чаще. Абсолютными хитами фестиваля «Вкус Арктики» стали такие блюда арктической кухни, как беляши с крабом, краюшки и бургеры с олениной и сёмгой, дирстроганов из оленины, треска в кляре «Капитан», пирожные с крабовым кремом, уха по-кольски, хлеб с ягелем и копчёной треской и другие блюда арктической кухни», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Все блюда-новинки, представленные на фестивале, введут в меню рестораны-участники: конгресс-отель «Меридиан» (Мурманск); «Pelmen House» (Мурманск); мастерская сладостей «Fancy Tasty» (Мурманск); блинная «Аромат Севера» (Заполярный); фудтрак «Точка51» (Мурманск); туристический комплекс «Териберский берег» (Териберка); Panoramic bar «7 Небо» (Мурманск); ресторанный холдинг «Ресторанный синдикат», ресторан «Царская охота» (Мурманск); фудтрак «Mr Black» (Заполярный); «Coffee Moose» (Мурманск); кафе «Морошка» (Мурманск) и другие.

В рамках популяризации арктической кухни по инициативе участников фестиваля для гостей была организована ежедневная бесплатная дегустация арктических супов и сбитня. Так, в пятницу гости смогли попробовать «Териберские щи» от ресторана «Царская охота», в субботу Арктическую уху от конгресс-отеля «Меридиан», а в воскресенье – густую поморскую похлёбку из трески от туристического комплекса «Териберский берег». В ледяном домике на площадке фестиваля состоялся закрытый показ-съёмка «Арктического гастрономического театра», где шеф-повара ведущих ресторанов арктического региона представили различные формы подачи блюд арктической кухни с использованием посуды и декора изо льда, мороженной северной ягоды и различных природных материалов.

Указом Президента страны Владимира Путина 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В течение года на базе ресторанов Заполярья появится «гастрономический театр», где арктическая кухня войдет в программы для организованного посещения туристами, которые через еду будут знакомиться с культурой и кулинарными традициями народов Мурманской области.

«Формат «гастрономических спектаклей», танцевально-музыкальных представлений, в программе которых равноправную часть занимает знакомство с гастрономической культурой региона, страны – не нов. Это популярно и давно существует на рынке туруслуг в развитых туристических странах. Это может стать актуальным продуктом, который позволит нам увеличить масштабы популяризации арктического туризма и арктической кухни как одной из главных достопримечательностей Мурманской области. Концепция наших фестивалей – предоставить возможность как можно большему количеству людей, особенно местным жителям, познакомиться с арктической кухней. Мы находимся на этапе внедрения российской региональной кухни в туристическую инфраструктуру страны, поиска региональной идентичности. Я убеждена, что шеф-поварам ведущих ресторанов в каждом регионе необходимо выходить «на улицу», работать на фестивалях региональной кухни, расширять аудиторию. Это наш 28-й фестиваль по счету, и один из важнейших результатов – это люди, которые впервые попробовали местную кухню», – подвела итоги фестиваля Екатерина Шаповалова, автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России».

Как сообщает региональный комитет по туризму, ежедневно на фестивале проходили экскурсии с дегустациями арктической кухни для региональных активистов проекта Российского движения школьников «Шеф в школе», которые интересуются кулинарией, улучшением качества школьного питания, а также для студентов Мурманского индустриального колледжа и других учебных заведений Мурманской области.

В период проведения туристической выставки «MURMANSK.TRAVEL Market» выездной фронт-офис Туристского информационного центра посетило более 3500 человек, которые смогли бесплатно отправить почтовые открытки, распечатать свои фотографии с хештегом #НаСевереОтдыхать, а также получили консультации об отдыхе и развлечениях на территории региона. Более 600 человек зарегистрировались на туристическом портале Мурманской области murmansk.travel.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435213/#&gid=1&pid=35

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