Более 12 тысяч северян приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь»

26 апреля Мурманская область присоединилась к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь», посвящённой Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Акция прошла во всех муниципальных образованиях региона, объединив более 12 тысяч участников разных возрастов.

На площадках областных и муниципальных библиотек Кольского Заполярья прошли сотни литературных и творческих встреч, мастер-классов, концертов и музыкальных выступлений, театральных постановок, игр и квизов, кинопоказов и викторин. В этом году главная тема «Библионочи» — «Свои герои», поэтому особое внимание было уделено патриотическим мероприятиям.

Так, Мурманская областная научная библиотека стала одной из центральных площадок. Мероприятия «Научки» посетили более 2 800 гостей. Наибольшей популярностью пользовались такие активности, как ярмарка народных мастеров, мастер-класс по огневой подготовке от регионального центра «ВОИН», а также интерактивные площадки поискового отряда «Патриоты – наследники Победы». Кроме того, все желающие могли принять участие в патриотической акции «Письмо герою» от объединения «Рокот 51». Кульминацией вечера стали творческие встречи с севастопольским писателем Платоном Бесединым и художниками театра и кино Андреем Скатковым и Марией Орловой. Завершилась акция концертом рок-группы «Белые медведи», а также местных групп «ВасяНастя бэнд», «Андреева бэнд» vs Black Seam на площадке Центра современного искусства «СОПКИ.21А».

Областная детско-юношеская библиотека встретила более 1600 участников «Библиосумерек». Программа включала праздничный концерт с участием юных северян и клуба кинологов «Романов на Мурмане», ярмарку богатырских ремесел «Эх, ухнем», литературные встречи, презентацию книги «Книга нашей памяти» и акцию «Письма Победы» с созданием открыток для ветеранов. Также все желающие могли принять участие в творческих мастер-классах по изготовлению памятных сувениров. Особый интерес у гостей вызвали интерактивные площадки: выставка «Волшебный мир сказки», создание мультфильма о Победе и мастер-классы по оказанию первой помощи.

Подробности и фотоотчёты доступны на сайтах областных и муниципальных библиотек и в их официальных сообществах в социальных сетях. Акция «Библионочь» в очередной раз подтвердила статус библиотек как современных культурных центров, которые объединяют традиционные и инновационные формы работы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/