В Мурманске прошёл всероссийский день бега «Кросс нации»Более 120 известных и начинающих писателей и авторов-исполнителей приедут в Мурманск на фестиваль «Капитан Грэй»
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Мурманская область. Арктика (16+)22.09.24 08:00

Более 120 известных и начинающих писателей и авторов-исполнителей приедут в Мурманск на фестиваль «Капитан Грэй»

XIV всероссийский литературный фестиваль «Капитан Грэй» пройдёт в Мурманской области с 25 по 30 сентября. В рамках фестиваля состоятся порядка 50 мероприятий в Мурманске, Коле, Туломе и Североморске с участием известных и талантливых начинающих писателей и авторов-исполнителей, редакторов литературных журналов и актёров со всей страны.

Концерт-открытие фестиваля состоится 27 сентября в 19.00 в областном Дворце культуры им. С.М. Кирова.

В рамках фестиваля северян ждут творческие встречи, выступления, концерты, спектакли, а участников – обучающие семинары, мастер-классы и знакомство с Мурманской областью. Среди гостей – как уже традиционные участники, так и новые, впервые выступающие в Мурманске.

Премьерой станет концерт популярной в стране бард-рок автора из Челябинска Кошки Сашки, который пройдёт 26 сентября в 19.00 в Центре современного искусства.

Впервые в регион приедут создатели единственного в стране специализирующегося исключительно на современной российской поэзии издательства «СТиХИ» – поэты Арсений Ли и Алла Поспелова (Москва). Узнать все главные тенденции в новейшей поэзии России можно будет на ток-шоу с их участием, которое состоится в областной научной библиотеке 27 сентября в 17.00.

28 сентября в 17.00 Арсений Ли и Алла Поспелова вместе с известным челябинским поэтом и одним из ведущих в стране педагогов литературного творчества Ниной Ягодинцевой пригласят на вечер-встречу жителей и гостей Колы в Межпоселенческую библиотеку Кольского района.

Поклонников творчества и друзей Дмитрия Коржова 29 сентября в 15:00 в областной детско-юношеской библиотеке ждёт поэтический вечер, посвящённый его памяти.

29 сентября в 18.00 в областном Дворце культуры им. С.М. Кирова состоится премьера концерта-спектакля Юлии Китовой «Ожидание» по моно-опере М. Таривердиева на стихи Р. Рождественского.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, «Капитан Грэй» проводится в рамках межвузовского литературного форума имени Н.С. Гумилёва «Осиянное слово», всероссийского фестиваля авторской песни «Покровский собор» и Содружества литературных фестивалей России.

Учредитель фестиваля – мурманское отделение Союза писателей России при поддержке министерства культуры Мурманской области, Мурманской областной научной библиотеки и Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

Полная программа выступлений и новости – на сайте фестиваля «Капитан Грэй».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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