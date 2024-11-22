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Мурманская область. Арктика (16+)22.11.24 08:45

Более 120 культурных событий в Мурманской области приурочено ко Дню матери

В последнее воскресенье ноября в России традиционно отмечается День матери. В Год семьи он имеет особое значение, поэтому к праздничному дню в учреждениях культуры Мурманской области предусмотрена обширная программа тематических событий.

Ключевым областным мероприятием ко Дню матери в этом году станет фестиваль «Читающая мама – читающий ребёнок». Масштабное мероприятие для родителей с детьми разных возрастов, организованное областной детско-юношеской библиотекой, призвано объединить семьи любовью к чтению и совместному досугу. Свою любовь к самому дорогому человеку юные читатели смогут выразить, изготовив подарки своими руками на многочисленных творческих мастер-классах. В течение дня гостей праздника ждут встречи с приглашенными специалистами и увлеченными людьми: медиками, психологами, артистами театра кукол, танцорами и музыкантами. Для самых юных гостей пройдут интерактивные и игровые программы, а мамы смогут не только насладиться праздничным действом с семьей, но и отдохнуть от забот, посетив релакс-зону и антистресс-комнату.

Семейный праздник также отметят в пространствах «СОПКАХ.СЕМЬЯ». Тематические мероприятия ко Дню матери, пройдут не только в Мурманске, но также в Североморске, Полярном, Печенге, Заполярном и Алакуртти. Юных северян и их мам ждут концерты и литературные встречи, игры и объединяющие семейные мастер-классы.

Кроме того, накануне праздника на сцене Областного Дворца культуры имени Кирова пройдет традиционный праздничный концерт – 23 ноября на сцену поздравить всех мам выйдут юные артисты ведущих коллективов учреждения.

Как сообщает региональное Министерство культуры,  всего в преддверии праздника в Мурманской области пройдет более 120 разноплановых событий, посвященных самому главному человеку в жизни каждого из нас – музейные мастер-классы, выставки и творческие конкурсы, концерты и фестивали. Узнать подробности можно в госпабликах учреждений культуры региона, а также в разделе «Афиша» на портале «Наш Север».

 

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457284110%2Falbum-44573273_00%2Frev

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