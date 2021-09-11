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Мурманская область. Арктика (16+)11.09.21 13:00

Более 120 млн выделено из федерального бюджета на создание Центра культурного развития в Мурманской области

В Мурманской области появится современный Центр культурного развития. На эти цели в рамках национального проекта «Культура» регион получит более 120 млн рублей из федерального бюджета. Строительство будет реализовано в рамках мероприятия по созданию центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек.

Предполагается, что появление Центра культурного развития в столице Заполярья позволит привлечь северян к совместной культурной деятельности, а также создаст новые возможности для творческой самореализации, духовного обогащения и развития жителей Мурманской области. Центр получит современное оснащение, а потому в нём можно будет интересно проводить досуг, реализовывать творческие идеи.

Первые два Центра в рамках нацпроекта «Культура» будут созданы в Российской Федерации в 2022 году, а до конца 2024 года всего будет возведено 39 подобных Центров, среди которых один – в Мурманске.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Мурманская область активно участвует в реализации национального проекта «Культура». Благодаря федеральной поддержке с 2019 года в регионе создано восемь модельных библиотек и семь виртуальных концертных залов, проводятся капитальные и текущие ремонтные работы в зданиях муниципальных и областных учреждений культуры, а в школах искусств и музыкальных школах закуплено новое интерактивное оборудование и музыкальные инструменты. Кроме того, именно в Заполярье располагается первый в России кукольный театр, реконструированный в рамках национального проекта.

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