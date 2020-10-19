Более 125 млн рублей дополнительно выделено из федерального бюджета на поддержку учреждений культуры Мурманской области

Учреждения культуры Мурманской области получат дополнительное финансирование из федерального бюджета, распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Объем средств – 125,7 млн рублей, они поступят уже в 2020 году. Работа ведётся в рамках национального проекта «Культура».

На реконструкцию здания Мурманского областного драматического театра из федерального бюджета выделено 120,7 млн рублей. Общий объем средств на реконструкцию театра в 2020 году из федерального бюджета составляет 300 млн рублей. Кроме того, в 2021 году на реконструкцию театра из федерального бюджета будет выделено дополнительно 124,4 млн рублей для своевременного завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию в следующем году.

«В минувшую пятницу мы проверили ход ремонтных работ в зданиях областного краеведческого музея и драматического театра, – сообщила вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева. – В 2020 году работы по зданию Мурманского областного драматического театра продолжаются в соответствии с заключенными контрактами. Техническая готовность объекта составляет 74%».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, Ловозерская библиотека-филиал № 1 стала победителем конкурсного отбора и получит дополнительный межбюджетный трансферт в размере 5 млн рублей на преобразование по модельному стандарту. После заключения денежного соглашения с Министерством культуры Российской Федерации учреждение начнет покупку дизайнерской мебели и виртуального оборудования. В библиотеке появятся комфортные зоны для творчества, игр, самостоятельной работы, проведения праздников, а также уютные уголки для «тихого» отдыха. Открытие библиотеки – 15 декабря.

Напомним, в нынешнем году в муниципальных образованиях Мурманской области уже создано 4 модельные библиотеки. На 2020 год общий объем средств федерального бюджета на преобразование библиотечных пространств региона составил 25 млн рублей.